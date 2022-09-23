Başkan Erdoğan'ın cuma sonrası 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğa cuma sonrası Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMA ÇIKIŞI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, Putin'in istediği bir isim olduğunu ve bu ismin Rusya'ya gönderildiğini belirtti.
PUTIN'İN İSTEDİĞİ İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi.
PUTİN'İN İSTEDİĞİ İSİM VIKTOR MEDVEDÇUK
Başkan Erdoğan'ın cuma çıkışı bahsettiği ismin Ukrayna'da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.