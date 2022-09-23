Başkan Erdoğan'ın cuma sonrası 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı!



Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Marchenko, Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA TUTUKLANAN MUHALİF LİDER MEDVEDÇUK'UN EŞİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ | VİDEO İZLE

KREMLİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Medvedçuk Vladimir Putin'in Ukrayna'daki en iyi arkadaşıydı. Ukrayna siyasetinin genellikle "karanlık prensi" olarak adlandırılan bir adam olan Viktor Medvedchuk, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra bile yıllarca Ukrayna'da Rus yanlısı bir siyasi partiye liderlik ederek yirmi yıldır Putin'in sadık bir müttefiki.

Ancak bağları, siyasi ittifaklardan bile daha derine iniyor. İkisi birlikte Karadeniz'de Putin'in Soçi'deki konutunda ve Medvedchuk'un Kırım'daki villasında tatil yaptı ve Putin, Medvedchuk'un kızı Daria'nın vaftiz babası.

Putin, işgalin nedenleri olarak Ukrayna'nın Avrupa'ya doğru sürüklenmesine ve NATO'nun genişlemesinden duyduğu korkuya duyduğu öfkeyi gösterse de, bazıları kişisel bir intikam unsurunun da olabileceğini savundu: Ukrayna'nın Medvedchuk'un Rus yanlısı televizyon istasyonlarını kapatması, ailesinin varlıklarına el konulması ve sonunda Putin'in "siyasi alanın mutlak temizliği" olarak adlandırdığı bir vatana ihanet davasında ev hapsine alınması. Medvedchuk bir petrol ve medya baronu ve uzun zamandır Putin'in sırdaşı, onu şahsen tanıyan eski bir Rus yetkili, "Kremlin'in Ukrayna'daki ana adamı, Ukrayna'daki ana muhatapları olarak gördüler" dedi.