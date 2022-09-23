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    • Dünya
    • 23.09.2022 15:11
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    • 23.09.2022 15:47
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    Başkan Erdoğan'ın cuma sonrası 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi. Başkan Erdoğan'ın belirttiği o ismin Ukrayna’da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı. İşte Viktor Medvedçuk'un hikayesi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan bahsettiği esirin kimliği ortaya çıktı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğa cuma sonrası Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMA ÇIKIŞI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, Putin'in istediği bir isim olduğunu ve bu ismin Rusya'ya gönderildiğini belirtti.


    PUTIN'İN İSTEDİĞİ İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK
    Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi.

    PUTİN'İN İSTEDİĞİ İSİM VIKTOR MEDVEDÇUK
    Başkan Erdoğan'ın cuma çıkışı bahsettiği ismin Ukrayna'da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.



        55 KİŞİ RUSYA'YA TESLİM EDİLDİ
        Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri silahlı güçlerine mensup 55 kişinin, esir değişimi sonucunda Rusya'ya teslim edildiğini bildirdi. Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna savaşında esir düşen askerlerin değişimlerine ilişkin bilgi verdi.

        Zor bir müzakere sonucunda değişimlerin yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Kiev rejiminin kontrolü altındaki Ukrayna topraklarından ölüm tehlikesi altında olan 55 Rusya Federasyonu, Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri geri döndü." ifadelerini kullandı. Konaşenkov, serbest bırakılan askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını da aktardı.

        PUTİN'E YAKIN UKRAYNALI SİYASETÇİ MEDVEDÇUK DA TESLİM EDİLDİ
        Öte yandan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yöneticisi Denis Puşilin, esir değişiminde Ukrayna tarafına aralarında milliyetçi savaşçıların da bulunduğu 215 kişinin teslim edildiğini bildirdi.

        Ukrayna'dan Rusya tarafına teslim edilen 56 kişiden 50'sinin Rus askeri, 5'inin Donbas'tan olduğunu ifade eden Puşilin, bu kişilere ilaveten Ukrayna'da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk'un da değişimle verildiğini aktardı. Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor.

        VIKTOR MEDVEDÇUK KİMDİR?
        Etnik Rus siyasetçi olan Viktor Medvedçuk, Ukrayna'da Putin'in "en önemli müttefiki" olarak biliniyor. 2014'te Maidan ayaklanması sonrasında, Kırım'ın ayrılmasına yeşil ışık yakan Viktor Medvedçuk'un en büyük icraatı, Donbas'ta yer alan Donetsk ve Luhansk'ın ayrılığını organize etmesi.

            AYRILIKÇI DONETSK VE LUHANSK'I BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE TEMSİL ETTİ
            Ukrayna'nın bölünme sürecinde rol oynayan Viktor Medvedçuk, daha sonra ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı barış görüşmelerinde temsil etti, siyasi kargaşa içindeki Ukrayna hükümetini, Misnk antlaşmasını imzalamaya ikna etti.

            Ukrayna devleti, Minsk antlaşması yüzünden Donbas bölgesini geri alamadı. Medvedçuk'un icraatları, bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna parlamentosundaki birçok yasa tasarısına karşı çıkan Medvedçuk, Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşan halk arasında popüler bir figür haline geldi.

            Ukrayna devlet mekanizması içindeki Rus yanlısı kliği yönettiği iddia edilen Medvedçuk, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in en güvendiği adamlardan birisi.

            PUTIN KIZININ VAFTİZ BABASI
            Vladimir Putin, Medvedçuk'un en küçük kızının vaftiz babası. Viktor Medvedçuk, esir takası kapsamında Rusya'ya iade edildi.

            EŞİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kamuoyunda 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un yakalandığını duyurmuştu.


                Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Marchenko, Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" ifadelerini kullandı.

                UKRAYNA'DA TUTUKLANAN MUHALİF LİDER MEDVEDÇUK'UN EŞİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ | VİDEO İZLE

                KREMLİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
                Medvedçuk Vladimir Putin'in Ukrayna'daki en iyi arkadaşıydı. Ukrayna siyasetinin genellikle "karanlık prensi" olarak adlandırılan bir adam olan Viktor Medvedchuk, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra bile yıllarca Ukrayna'da Rus yanlısı bir siyasi partiye liderlik ederek yirmi yıldır Putin'in sadık bir müttefiki.

                Ancak bağları, siyasi ittifaklardan bile daha derine iniyor. İkisi birlikte Karadeniz'de Putin'in Soçi'deki konutunda ve Medvedchuk'un Kırım'daki villasında tatil yaptı ve Putin, Medvedchuk'un kızı Daria'nın vaftiz babası.

                Putin, işgalin nedenleri olarak Ukrayna'nın Avrupa'ya doğru sürüklenmesine ve NATO'nun genişlemesinden duyduğu korkuya duyduğu öfkeyi gösterse de, bazıları kişisel bir intikam unsurunun da olabileceğini savundu: Ukrayna'nın Medvedchuk'un Rus yanlısı televizyon istasyonlarını kapatması, ailesinin varlıklarına el konulması ve sonunda Putin'in "siyasi alanın mutlak temizliği" olarak adlandırdığı bir vatana ihanet davasında ev hapsine alınması. Medvedchuk bir petrol ve medya baronu ve uzun zamandır Putin'in sırdaşı, onu şahsen tanıyan eski bir Rus yetkili, "Kremlin'in Ukrayna'daki ana adamı, Ukrayna'daki ana muhatapları olarak gördüler" dedi.


                ABD BASININDAN BOMBA İDDİA: SAVAŞ SONRASI HÜKÜMETİN BAŞINA GEÇECEKTİ
                Savaş başlamadan kısa bir süre önce, ABD istihbaratı Medvedchuk'un Kremlin tarafından savaş sonrası bir rejimde kukla bir hükümet olarak görevlendirildiğini iddia etti. İşgalden birkaç gün sonra Medvedchuk, Kiev'deki ev hapsinden kayboldu ve birçok kişinin Rus özel kuvvetlerinin onu ülke dışına çıkarmayı başardığına inanmasına neden oldu.

                UKRAYNA ESİR TAKASINDA ONU KULLANDI
                Ancak gözaltında yeniden ortaya çıkması, Ukrayna hükümetine beklenmedik bir pazarlık gücü verdi, yetkililer mahkum takası önerdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Telegram'da yaptığı bir video konuşmasında, "Rusya'ya bu adamınızı şu anda Rus esaretinde olan kız ve erkek çocuklarımızla değiştirmeyi teklif ediyorum" demişti.


                Medvedchuk'u geri alma operasyonu hakkında çok az şey açıklandı. Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan fotoğraflar, onun tam askeri kamuflaj ve kelepçeler içinde kaşlarını çattığını gösterdi. Kremlin, Putin'in Medvedchuk ile özel bir ilişkisi olmadığını iddia ederek yeniden tutuklamaya yanıt verdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov önce Medvedchuk'un fotoğraflarının sahte olabileceğini öne sürdü ve ardından Medvedchuk'un "Rusya ile perde arkası ilişkilerinin hiçbir zaman olmadığını" iddia etti. Peskov, bunu yapsaydı, savaş başlamadan önce Ukrayna'yı terk edeceğini iddia etti.

                Medvedchuk'un avukatı Şubat ayında ev hapsinden kurtulduğunu iddia etmişti. Ancak bugün onunla ilgili sorularla karşılaştığında, Kremlin herhangi bir takas yapmayacağını iddia etmişti. Peskov bir basın toplantısında, "O yabancı bir politikacı" dedi.

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                Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın cuma sonrası 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı!
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