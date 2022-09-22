Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!

Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu'ndan askerlerin olduğunu ifade etti.

Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, "Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.