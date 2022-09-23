SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar: Esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismi Rusya'ya gönderdik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında esir takası, tahıl kriziyle ilgili konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı hakkında sorulan soruya da yanıt verdi.

Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar VİDEO

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ RUSYA'DAN GELECEK OLAN TAHIL"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamd olsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir.

"PUTİN'İN ÜZERİNDE DURDUĞU İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK"

Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik.

"SADECE MİR KART DEĞİL ALTERNATİFLERE DE BAKACAĞIZ"

(Ekonomi yönetimi toplantısı) Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

"ONLARIN DERDİ NEDEN BİZİ GERSİN Kİ?"

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızda fark bu.