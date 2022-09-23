SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar: Esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismi Rusya'ya gönderdik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında esir takası, tahıl kriziyle ilgili konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı hakkında sorulan soruya da yanıt verdi.
Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalar VİDEO
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ RUSYA'DAN GELECEK OLAN TAHIL"
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamd olsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir.
"PUTİN'İN ÜZERİNDE DURDUĞU İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK"
Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik.
"SADECE MİR KART DEĞİL ALTERNATİFLERE DE BAKACAĞIZ"
(Ekonomi yönetimi toplantısı) Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz.
"ONLARIN DERDİ NEDEN BİZİ GERSİN Kİ?"
(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızda fark bu.
PUTIN'İN ÖZELLİKLE İSTEDİĞİ İSİM VİKTOR MEDVEDÇUK
Takasta Putin'in adamlarından Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Viktor Medvedçuk'un da iade edildiği belirtildi. Putin destekçisi Medvedçuk, savaşın çıkmasına neden olan Donetsk ve Luhansk kurulmasına yardımcı ve arabulucu olan isim olmasıyla tanınıyor.
Ayrıca mübadele anlaşmasına göre Rusya'ın elinde esir olan Azov taburu askerleri de Ukrayna'ya gönderildi. Rusya'ya geri verilen esir askerler arasında Albaylar, subaylar ve savaş pilotlarının olduğu öğrenildi.
Ukrayna'ya ise aralarında Azov Taburu komutanı Denis Prokopenko ve yardımcısı Palamar'ın da bulunduğu 5 Azov komutanı ve 210 Ukrayna askeri verildi. Veirlen askerlerin 108'i Azov Taburu'ndan, geri kalanlar Deniz Piyadeleri'nden.
Rusya'nın teslim aldığı esirler şöyle oldu:
2 Yarbay
1 Binbaşı
2 Yüzbaşı
3 Teğmen
4 Astsubay Kıdemli Başçavuş
10 Erbaş
30 Er
3 Donbass Rus askeri
Rus kaynakları, 22 Eylül'de aralarında Rus savaş pilotlarının da bulunduğu 30 Rus askerinin daha takas kapsamında Rusya'ya iade edileceğini söyledi.
VIKTOR MEDVEDÇUK KİMDİR?
Etnik Rus siyasetçi olan Viktor Medvedçuk, Ukrayna'da Putin'in "en önemli müttefiki" olarak biliniyor.
2014'te Maidan ayaklanması sonrasında, Kırım'ın ayrılmasına yeşil ışık yakan Viktor Medvedçuk'un en büyük icraatı, Donbas'ta yer alan Donetsk ve Luhansk'ın ayrılığını organize etmesi.
Ukrayna'nın bölünme sürecinde rol oynayan Viktor Medvedçuk, daha sonra ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı barış görüşmelerinde temsil etti, siyasi kargaşa içindeki Ukrayna hükümetini, Misnk antlaşmasını imzalamaya ikna etti.
Ukrayna devleti, Minsk antlaşması yüzünden Donbas bölgesini geri alamadı.
Medvedçuk'un icraatları, bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna parlamentosundaki birçok yasa tasarısına karşı çıkan Medvedçuk, Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşan halk arasında popüler bir figür haline geldi.
Ukrayna devlet mekanizması içindeki Rus yanlısı kliği yönettiği iddia edilen Medvedçuk, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in en güvendiği adamlardan birisi.
Vladimir Putin, Medvedçuk'un en küçük kızının vaftiz babası.
Viktor Medvedçuk, esir takası kapsamında Rusya'ya iade edildi.