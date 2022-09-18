Avrupa'da enerji çöküşü! İflas dalgası yayılıyor! Yüzlerce firma battı yüz binlerce kişi işsiz kaldı





Almanya'daki neredeyse on şirketten biri şu anda üretimi kıstı veya durdurdu. Kağıt, gübre ve çelik üreticileri gibi enerji yoğun şirketler, hükümetlerden fon bulmaya çalışıyor. Orta Avrupa'nın en büyük gübre üreticisi SKW Piesteritz, üretimi üç haftadan uzun süre tamamen durdurdu. Gıda üretimi de hızla artan enerji fiyatlarından ciddi şekilde etkilendi. Fırın zinciri Goldjunge, ağustos sonunda iflas başvurusunda bulundu. Durum, otomotiv endüstrisinin tedarikçileri için de vahim. Avrupa'daki tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, Forst'taki fabrikasını kapatacağını duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider iflas etti. Yılda yaklaşık bir milyar hassas torna parçası üreten Carl Leipold, iflas başvurusunda bulundu. Ayakkabı satıcısı Ludwig Görtz GmbH de iflas başvurusu yapan şirketlerden... Avusturyalı gayrimenkul milyarderi Ren'ecute, Benko'nun sahibi olduğu Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) perakende grubu da iflas etti.