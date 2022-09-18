Avrupa'da enerji çöküşü! İflas dalgası yayılıyor! Yüzlerce firma battı yüz binlerce kişi işsiz kaldı

Enerjiden perakendeye, gıdadan gayrimenkule kadar birçok firma iflas bayrağını çekti. İngiltere'de iflas eden şirketlerin sayısı ağustosta yüzde 43 yükseldi. Belçika'daki 10 gıda şirketinden dördünde iflas riski var. Almanya'da iflas sayısı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında arttı. İtalya'nın endüstriyel lobisi Confindustria enerji fiyatları artmaya devam ettikçe şirketlerin batacağını açıkladı.
SİSTEMATİK ÇÖKÜŞ
Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Münih'teki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), 2023'ün ilk aylarında yüzde 11'e varan enflasyon oranları öngördüklerini belirtiyor.
Alman Sanayi Federasyonu'nun anketine göre, üç küçük ve orta ölçekli şirketten en az biri varlığını risk altında görüyor. Yalnızca ağustos ayında, çoğunlukla orta ölçekli şirketlerden oluşan anonim şirketler ve ortaklıklar arasındaki iflas sayısı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında arttı.