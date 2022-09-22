SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi dini de etkiledi! İsveç'te kilise kapatılacak

Son dakika haberleri... Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesmesi sonucu Avrupa dondurucu kışa ve ekonomilerinin çöküşüne hazırlanıyor. Avrupa'dan gelen son bilgilere göre Almanya Başbakanı Scholz doğal gaz turuna çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Almanya Merkez Bankası resesyon ve çift haneli enflasyon bekliyor. Birçok fabrika üretimi durdurdu ve işçi çıkarmaya başladı. Fransa'da ise gazeteler ışıkları kapatma kampanyası için çağrı yaptı. Enerji krizi Avrupa'da dini hayatı da etkiledi. Buna göre İsveç'te 150 kilise kapatılacak.