Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da isyan: Sokaklara dökülüp faturaları yaktılar

Kış ayları yaklaşırken Avrupa'daki enerji krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da hükümetler önlem üzerine önlem açıklasa da fiyatlar hız kesmiyor. Avrupa halkı ve işletmeler zorda.
YÜZDE 80 ARTIŞ
İngiltere'de ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, enerji faturalarının bu kış yüzde 80 artacağını açıkladı. Zam, ortalama bir hane halkının evlerini ısıtmak ve elektrik sağlamak için her yıl 4.182 euro ödemesi anlamına geliyor.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ortalama hane halkının enerji kullanımının ekimden itibaren 2.500 sterlin ile sınırlandırılacağını duyursa da, milyonlarca kişi faturalarını ödemek için mücadele ediyor.
İngiliz işletmeleri yüzbinlerce firma için sabit enerji sözleşmelerinin ekim ayında sona erdiğini, hükümetin 150 milyar sterlinlik planının başlaması geciktikçe sıkıntının arttığı belirtiliyor.
20 BİN 882 EURO FATURA
Avrupa'daki pek çok ülkede hanelerin ödeyeceği faturalar yükseldi. Roscommon süpermarket sahibi Annie Timothy, elektrik dağıtım şirketi Electric Ireland'dan 20 bin 882 euro fatura geldiğini belirterek, "Sadece oturdum ve ağladım. Çok endişeliyim" diyor.