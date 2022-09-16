Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da isyan: Sokaklara dökülüp faturaları yaktılar

Kış ayları yaklaşırken Avrupa'daki enerji krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da hükümetler önlem üzerine önlem açıklasa da fiyatlar hız kesmiyor. Avrupa halkı ve işletmeler zorda.

YÜZDE 80 ARTIŞ

İngiltere'de ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, enerji faturalarının bu kış yüzde 80 artacağını açıkladı. Zam, ortalama bir hane halkının evlerini ısıtmak ve elektrik sağlamak için her yıl 4.182 euro ödemesi anlamına geliyor.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ortalama hane halkının enerji kullanımının ekimden itibaren 2.500 sterlin ile sınırlandırılacağını duyursa da, milyonlarca kişi faturalarını ödemek için mücadele ediyor.