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    • Dünya
    • 16.09.2022 11:53
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    • 16.09.2022 12:40
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    Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da isyan: Sokaklara dökülüp faturaları yaktılar

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın açıkladığı ambargo kararları enerji krizini derinleştirdi. Rusya'nın ambargo kararlarına karşılık doğal gaz akışını kesmesi faturaların yükünü artırdı. Kara kış öncesi tasarruf tedbirleriyle daralan Avrupalılar, yüksek faturalarla karşılaşınca isyan noktasına geldi. Sokaklara dökülen Avrupalılar zamlı faturaları ateşe verdi.

    Enerji krizinin vurduğu Avrupa’da isyan

    Kış ayları yaklaşırken Avrupa'daki enerji krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da hükümetler önlem üzerine önlem açıklasa da fiyatlar hız kesmiyor. Avrupa halkı ve işletmeler zorda.

    YÜZDE 80 ARTIŞ
    İngiltere'de ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, enerji faturalarının bu kış yüzde 80 artacağını açıkladı. Zam, ortalama bir hane halkının evlerini ısıtmak ve elektrik sağlamak için her yıl 4.182 euro ödemesi anlamına geliyor.

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ortalama hane halkının enerji kullanımının ekimden itibaren 2.500 sterlin ile sınırlandırılacağını duyursa da, milyonlarca kişi faturalarını ödemek için mücadele ediyor.

    İngiliz işletmeleri yüzbinlerce firma için sabit enerji sözleşmelerinin ekim ayında sona erdiğini, hükümetin 150 milyar sterlinlik planının başlaması geciktikçe sıkıntının arttığı belirtiliyor.

    20 BİN 882 EURO FATURA
    Avrupa'daki pek çok ülkede hanelerin ödeyeceği faturalar yükseldi. Roscommon süpermarket sahibi Annie Timothy, elektrik dağıtım şirketi Electric Ireland'dan 20 bin 882 euro fatura geldiğini belirterek, "Sadece oturdum ve ağladım. Çok endişeliyim" diyor.

        Bakkal ve Gazete Bayileri Derneği CEO Vincent Jennings de, "Üyelerimizin enerji tüketimi yüzde 10-15 azalmasına rağmen maliyetleri yüzde 300 arttı" diyor.

        ÜÇ KATINA ÇIKTI
        İtalya genelinde yükselen enerji fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlanan bar ve restoran sahipleri de acılarını müşterileriyle paylaşmaya karar vererek "dayanılmaz" yazılarıyla gaz ve elektrik faturalarını sergilemeye başladı.

        İtalya perakende ve catering işletmeleri derneği Fipe-Confcommercio tarafından ülke çapında "Vetrina'da Bollette" (Bills on Display) girişimi yapılıyor. Enerji fiyatlarının bir yıl öncesine göre üç katına çıktığı vurgulanıyor.

        Fipe-Confcommercio Başkan Yardımcısı Cursano, "Enerji maliyetlerinde yüzde 300'e varan artışlarla başımıza silah dayamış halde çalışıyoruz" diyor.

            ODUN HIRSIZLIĞI
            Alman orman şirketleri, ülkedeki enerji krizi derinleşirken odun hırsızlığını önlemek için GPS izleyicileri kullanmaya başladı.

            Yerel basında çıkan haberlere göre, birçok şirket giderek artan sayıda kereste hırsızlığıyla karşı karşıya ve bunlara yeni önlemlerle karşı koymanın yollarını arıyor.

            Orman şirketi ForstBW'nin CEO'su Max Reger Forstpraxis dergisine "Maalesef artan enerji fiyatları insanları yakacak odun çalmaya giderek daha fazla cezbediyor" dedi.

            Şirket tarafından kullanılan GPS takip cihazları, çalışanların istedikleri zaman ahşabın konumunu kontrol etmelerini sağlıyor.

            YÜZDE 1200'DEN FAZLA
            Almanya'da bir fırının gaz faturası %1200'den fazla arttı. Vatter fırınının genel müdürü yerel basına, yeni gaz faturasını aldığında şok olduğunu ve bunun aylık faturasının 75.000 €'ya (75.000 $) yükseldiğini gösterdiğini söyledi.

            'Bir yıl önce, büyük fırınlarımız ve ısıtmamız için ayda 5,856 € idi. Aile şirketinin sahibi Eckehard Vatter, Bild gazetesine verdiği demeçte, 2023'ün sonuna kadar fiyat garantili bir sözleşmemiz vardı, ancak aniden feshedildi" dedi.

                Şirketin son gaz faturası, önümüzdeki 14 gün içinde ödenecek dört buçuk ay boyunca 330.000 € olarak gerçekleşti.

                Vatter fırın zincirinin kuzey Aşağı Saksonya eyaletinde 35 mağazası ve 430 çalışanı bulunuyor.

                Eckehard Vatter, aile şirketinin 1955'ten bu yana her krizin üstesinden geldiğini, ancak işlerin hiçbir zaman şimdiki kadar kötü olmadığını söyledi.

                FIRINCILAR SOKAĞA İNDİ
                Ukrayna'daki savaşın alevlendirdiği, hızla yükselen enerji fiyatları, birçok Alman küçük ve orta ölçekli işletmesi arasında paniği körüklüyor.

                Çarşamba günü, yüzlerce fırın sahibi ve çalışanı, kötüleşen durumlarına dikkat çekmek için Hannover şehir merkezinde protesto düzenledi.

                ISITICIYA HÜCUM
                Bu arada, Çin Elektrikli Alet Üreticileri Derneği'nin verilerine göre, Avrupalılar giderek daha fazla Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcı satın alıyor.

                Veriler, Ocak-Temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre %97, elektrikli ısıtıcı ihracatının ise %23 arttığını gösterdi.
                    Enerji krizinin vurduğu Avrupa’da isyan
                    Haberler Dünya Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da isyan: Sokaklara dökülüp faturaları yaktılar
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