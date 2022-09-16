Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından...

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından özellikle Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen birçok iş adamı ve oligarkların gizemli ölümleri arasına bir yenisi daha eklendi.
Rusya'da yayın yapan devlet gazetesi Komsomolskaya Pravda'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten 68 yaşındaki Vladimir Nikolayevich Sungorkin, katıldığı iş gezisi sırasında gizemli bir şekilde "aniden" öldü.
Kremlin ölüm haberini doğrularken "Rus gazeteciliği için büyük bir kayıp" yorumunda bulundu.
Sungorkin'in ölümü sırasında yakında çıkacak bir kitap için malzeme topladığı ve yanında meslektaşı Leonid Zakharov'un bulunduğu öğrenildi.
Zakharov olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kesinlikle aniden oldu, hiçbir belirtisi olmadı." dedi. Zakharov, "Roshchino köyündeydik. Arabayı biz sürüyorduk. Habarovsk'a doğru gidiyorduk. Oradan da Moskova'ya gitmeyi planlıyorduk. Her şey iyiydi." dedi. Sungorkin'in rahatsızlanmadan hemen önce mola vermelerini ve öğle yemeği için uygun bir yer bulmalarını istediğini söyleyen Zakharov, "Ardından 3 dakika sonra Nikolayevich boğulmaya başladı. Onu temiz havaya çıkardık. Bilinci kapalıydı. İlk muayeneyi yapan doktor durumun görünüşe göre felç olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
*Vladimir Putin ani bir şekilde ölen Nilolayevich Sungorkin ile Komsomolskaya Pravda gazetesini ziyarette
PUTIN'İN FAVORİSİ
Vladimir Nikoloyevich'in çalıştığı Komsomolskaya Pravda gazetesi 1925 yılında komünist gençlik ligi Komsomol Merkez Komitesi'nin resmi sesi olarak kuruldu. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in favori gazetesi olarak da bilinen Kremlin yanlısı yayınlar yapıyordu.
Sungorkin de 1997 yılından beri gazetenin genel yayın yönetmeni ve CEO'su olarak görev yapıyordu. Sungorkin'in ölümü, bir başka önemli Rus olan enerji yöneticisi Ivan Pechorin'in sürat teknesinden düşerek ölmesinden sadece 4 gün sonra gerçekleşti.
Bu haftaki 2 ölüm haberiyle beraber, bu yıl gizemli bir şekilde ölen Rus oligarkların sayısı 10'a ulaştı.
İŞTE GİZEMLİ ŞEKİLDE ÖLEN RUS OLİGARKLAR