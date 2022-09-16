Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından...

*Vladimir Putin ani bir şekilde ölen Nilolayevich Sungorkin ile Komsomolskaya Pravda gazetesini ziyarette

PUTIN'İN FAVORİSİ

Vladimir Nikoloyevich'in çalıştığı Komsomolskaya Pravda gazetesi 1925 yılında komünist gençlik ligi Komsomol Merkez Komitesi'nin resmi sesi olarak kuruldu. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in favori gazetesi olarak da bilinen Kremlin yanlısı yayınlar yapıyordu.

Sungorkin de 1997 yılından beri gazetenin genel yayın yönetmeni ve CEO'su olarak görev yapıyordu. Sungorkin'in ölümü, bir başka önemli Rus olan enerji yöneticisi Ivan Pechorin'in sürat teknesinden düşerek ölmesinden sadece 4 gün sonra gerçekleşti.

Bu haftaki 2 ölüm haberiyle beraber, bu yıl gizemli bir şekilde ölen Rus oligarkların sayısı 10'a ulaştı.

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