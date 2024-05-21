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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: "Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:29
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi: Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

#MillîSavunmaBakanlığı

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