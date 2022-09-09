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    • Dünya
    • 09.09.2022 10:38
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    • 09.09.2022 10:38
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    Metreslikten Kraliçe Eşi'ne: İngiltere'nin en nefret edilen kadını Camilla'nın kraliyet ailesindeki yükselişi

    Prenses Diana'nın ölümünün ardından İngiliz medyası tarafından İngiltere'nin en en nefret edilen kadını olarak tasvir edilen Camilla, metres olarak uzaktan dahil olduğu kraliyet ailesinde şimdi "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak. Kraliçenin hayatını kaybetmesinin ardından en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Charles'in 2005 yılında evlendiği eşi Camilla ise Kraliçe değil "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.

    takvim.com.tr
    Camilla Kraliçe Eşi olacak

    Prenses Diana'nın ölümünün ardından İngiliz medyası tarafından İngiltere'nin en en nefret edilen kadını olarak tasvir edilen Camilla, metres olarak uzaktan dahil olduğu kraliyet ailesinde şimdi "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak. Kraliçenin hayatını kaybetmesinin ardından en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Charles'in 2005 yılında evlendiği eşi Camilla ise Kraliçe değil "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile İngiltere yas tutmaya başladı.

    ÜNVANLAR DEĞİŞİYOR

    Kraliçenin ölümünden sonra kraliyet ailesindeki ünvanlar değişecek. Kraliçenin hayatını kaybetmesinin ardından en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Charles'in eşi Camilla ise Kraliçe değil "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.

    Prens Charles'ın ikinci eşi Camilla, İngiliz halkının sevgisini hiçbir zaman tam olarak kazanamamış biri olarak tasvir ediliyor. Prenses Diana, 1997'de Paris'te bir araba kazasında 36 yaşında öldüğünde, Camilla medya tarafından Britanya'nın en nefret edilen kadını şeklinde anılmış ve hiçbir zaman Prens Charles ile evlenemeyeceği konuşulmuştu.

        KRALİÇE EŞİ ÜNVANI ALACAK


        Prens Charles'ın Prenses Diana ile olan evliliğinin sona ermesinden sorumlu tutulan Camilla, Prens Charles ile 2005 yılında sivil bir törenle evlenmişti şimdi ise Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.

        Charles ve Diana'nın 1996 yılında boşanmasının ardından evliliği bitiren kadın olarak anılan Camila, Charles ile evliliğinin ardından kraliyet ailesinini kilit bir üyesi olarak görülmeye başlandı.

        KRALÇİE EŞİ'NİN KRALİÇE'DEN FARKI NE?

        Şubat ayında Kraliçe Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Prens Charles'ın kral olması durumunda "Kraliçe Eşi" unvanı almasını istediğini açıklamıştı.

        Peki Kraliçe ve Kraliçe Eşi ünvanlarının farkı ne ?

        Kraliçe Eşi resmi bir ünvan değil ve kişinin hükümdara verdiği desteğin simgesi olarak kabul ediliyor. Kraliçe Eşi ünvanı ile tek başına yönetme yetkisi bulunan Kraliçe ünvanı arasında büyük fark var. İngiltere tarihinde bazı kraliçe veya prens eşlerine, Kraliçe Eşi ve Kral Eşi ünvanları verildi.

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        Haberler Dünya Metreslikten Kraliçe Eşi'ne: İngiltere'nin en nefret edilen kadını Camilla'nın kraliyet ailesindeki yükselişi
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