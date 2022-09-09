Metreslikten Kraliçe Eşi'ne: İngiltere'nin en nefret edilen kadını Camilla'nın kraliyet ailesindeki yükselişi

Charles ve Diana'nın 1996 yılında boşanmasının ardından evliliği bitiren kadın olarak anılan Camila, Charles ile evliliğinin ardından kraliyet ailesinini kilit bir üyesi olarak görülmeye başlandı.

KRALÇİE EŞİ'NİN KRALİÇE'DEN FARKI NE?

Şubat ayında Kraliçe Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Prens Charles'ın kral olması durumunda "Kraliçe Eşi" unvanı almasını istediğini açıklamıştı.

Peki Kraliçe ve Kraliçe Eşi ünvanlarının farkı ne ?

Kraliçe Eşi resmi bir ünvan değil ve kişinin hükümdara verdiği desteğin simgesi olarak kabul ediliyor. Kraliçe Eşi ünvanı ile tek başına yönetme yetkisi bulunan Kraliçe ünvanı arasında büyük fark var. İngiltere tarihinde bazı kraliçe veya prens eşlerine, Kraliçe Eşi ve Kral Eşi ünvanları verildi.