Metreslikten Kraliçe Eşi'ne: İngiltere'nin en nefret edilen kadını Camilla'nın kraliyet ailesindeki yükselişi

Prenses Diana'nın ölümünün ardından İngiliz medyası tarafından İngiltere'nin en en nefret edilen kadını olarak tasvir edilen Camilla, metres olarak uzaktan dahil olduğu kraliyet ailesinde şimdi "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak. Kraliçenin hayatını kaybetmesinin ardından en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Charles'in 2005 yılında evlendiği eşi Camilla ise Kraliçe değil "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile İngiltere yas tutmaya başladı.
ÜNVANLAR DEĞİŞİYOR
Kraliçenin ölümünden sonra kraliyet ailesindeki ünvanlar değişecek. Kraliçenin hayatını kaybetmesinin ardından en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Charles'in eşi Camilla ise Kraliçe değil "Kraliçe Eşi" ünvanını alacak.
Prens Charles'ın ikinci eşi Camilla, İngiliz halkının sevgisini hiçbir zaman tam olarak kazanamamış biri olarak tasvir ediliyor. Prenses Diana, 1997'de Paris'te bir araba kazasında 36 yaşında öldüğünde, Camilla medya tarafından Britanya'nın en nefret edilen kadını şeklinde anılmış ve hiçbir zaman Prens Charles ile evlenemeyeceği konuşulmuştu.