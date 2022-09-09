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    İngilizler’i yasa boğan veda! Kraliçe 2.Elizabeth öldü: Prens Charles İngiltere kralı oldu

    Kraliçe 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl tahta kalarak İngiltere’nin en uzun süre hükümdarı olan Kraliçe, için bayraklar yarıya indirildi. İngiltere, Elizabeth’in ölüm haberini “Londra köprüsü yıkıldı” parolasıyla bildirdi.

    İngilizler’i yasa boğan veda
    İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin dün öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

    Başkan Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı



    Açıklamada, "Kraliçe, Balmoral'da huzur içinde öldü" denildi. Kraliçe'nin naaşının bugün başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.



    Dünya çapında ise Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyordu. 1952 yılında tahta çıkan Elizabeth, 14 Amerikan Başkanı, 15 İngiltere Başbakanı gördü. En son Salı günü Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss'a hükümet kurma görevini vermişti.

    Başkan Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

    Kraliçe Elizabeth'in kızı Prenses Anne ve en küçük oğlu Prens Edward da dahil olmak üzere dört çocuğunun da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde olduğu belirtildi. Tahtın varisi Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William da İskoçya'ya gitti.

    PRENS CHARLES İNGİLTERE KRALI OLDU
    Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.


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    Haberler Dünya İngilizler’i yasa boğan veda! Kraliçe 2.Elizabeth öldü: Prens Charles İngiltere kralı oldu
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