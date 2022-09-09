Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı: O şimdi tekrar Philip'le birlikte
Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya basınında tek konu bu oldu. Birçok medya kuruluşu Elizabeth'in hayatını kaleme alırken birçoğu da liderliğindeki ilginç detayları sembolleşmiş fotoğraflarla okuyucularına sundu.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü, ülkesi Birleşik Krallık'ta büyük bir üzüntüye neden oldu. Ülkedeki tüm yayın kuruluşları hayatını kaybeden Kraliçe'nin hayatındaki önemli anıları çeşitli fotoğraflar eşliğinde okuyucularıyla buluşturdu. Milliyet'te yer alan habere göre, İşte Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra İngiliz basınında yer alan çarpıcı detaylar...
'TÜM DÜNYADA DERİNDEN HİSSEDİLECEK'
* İngiliz yayın kuruluşu BBC, Kraliçe'nin vefatının ardından devreye giren Londra Köprüsü Operasyonu'nda belirtildiği gibi logosunu ve sayfasını siyaha çevirdi. BBC'nin internet sitesinde Kraliçe'nin ölümüyle ilgili şu ifadeler yer aldı: "Kraliçe II. Elizabeth öldü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl hüküm sürdükten sonra 96 yaşında Balmoral'da öldü. Oğlu Kral III. Charles, sevgili annesinin ölümünün kendisi ve ailesi için 'büyük bir üzüntü' olduğunu ve kaybının tüm dünyada derinden hissedileceğini söyledi." BBC'de yer alan haberde ayrıca ülkenin yeni başbakanı Liz Truss'ın yaptığı açıklama ve Prens Charles'ın artık Kral III. Charles olarak anılmaya başlanacağına da değinildi.
* Daily Mail gazetesi, internet sayfasının neredeyse tamamını Kraliçe II. Elizabeth'e ayırdı. Yayınlanan flaş haberde büyük puntolarla Kraliçe II. Elizabeth'in, İngiltere ve dünyayı benzersiz bir hizmet ve görev sevgisiyle ve büyük bir bağlılıkla yönettiğini, 70 yıllık saltanatının ardından 96 yaşında huzur içinde hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı. Haberde Kraliçe II. Elizabeth'in rahatsızlığını duyan tüm çocukları ve torunlarının hızlıca Kraliçe'nin yanına koştuğunu, Kraliçe'nin tüm sevdikleri etrafındayken hayatını kaybettiği belirtildi. Annesinin yasını tutan ve artık bu gece itibarıyla Kral III. Charles unvanını alan eski Galler Prensi, annesi sayesinde İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu vurguladı.
'70 YIL BOYUNCA TAHTTA KALAN LİDER'
* The Guardian gazetesi, Kraliçe'nin 96 yaşında hayata gözlerini yumduğunu ve 70 yıl boyunca tahtta kalan bir lider olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Gazete ayrıca Kraliyet sembollerinde yaşanacak değişikliklere, önümüzdeki 10 gün içinde neler yaşanacağına ve Kraliçe'nin en unutulmaz konuşmalarına da değindi.
* The Sun gazetesi, internet sitesinde arka fonunu tamamen siyaha çevirdi ve tüm sayfayı Kraliçe hakkındaki haberlere ayırdı. The Sun, büyük harflerle 'Goog Night Ma'am' yazarak Kraliçe'yi sonsuz uykusuna uğurladı. Öte yandan The Sun, Kraliçe'nin ölümünün duyurulmasının ardından Prens Harry'nin Balmoral'a giderken arabanın içindeki hüzün dolu anlarına da görseller eşliğinde okuyucularıyla buluşturdu.