Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı: O şimdi tekrar Philip'le birlikte

'TÜM DÜNYADA DERİNDEN HİSSEDİLECEK'

* İngiliz yayın kuruluşu BBC, Kraliçe'nin vefatının ardından devreye giren Londra Köprüsü Operasyonu'nda belirtildiği gibi logosunu ve sayfasını siyaha çevirdi. BBC'nin internet sitesinde Kraliçe'nin ölümüyle ilgili şu ifadeler yer aldı: "Kraliçe II. Elizabeth öldü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl hüküm sürdükten sonra 96 yaşında Balmoral'da öldü. Oğlu Kral III. Charles, sevgili annesinin ölümünün kendisi ve ailesi için 'büyük bir üzüntü' olduğunu ve kaybının tüm dünyada derinden hissedileceğini söyledi." BBC'de yer alan haberde ayrıca ülkenin yeni başbakanı Liz Truss'ın yaptığı açıklama ve Prens Charles'ın artık Kral III. Charles olarak anılmaya başlanacağına da değinildi.