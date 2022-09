Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı: O şimdi tekrar Philip'le birlikte

* The Sun gazetesi, internet sitesinde arka fonunu tamamen siyaha çevirdi ve tüm sayfayı Kraliçe hakkındaki haberlere ayırdı. The Sun, büyük harflerle 'Goog Night Ma'am' yazarak Kraliçe'yi sonsuz uykusuna uğurladı. Öte yandan The Sun, Kraliçe'nin ölümünün duyurulmasının ardından Prens Harry'nin Balmoral'a giderken arabanın içindeki hüzün dolu anlarına da görseller eşliğinde okuyucularıyla buluşturdu.