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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de yas: İngilizler Buckingham Sarayı'na akın etti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth dün hayatını kaybetti. 96 yaşında yaşama veda eden kraliçenin ölümünün ardından yas başladı. İngilizler Buckingham Sarayı'na akın etti. İngilizler'i yasa boğan veda! Kraliçe 2.Elizabeth öldü: Prens Charles İngiltere kralı oldu Başkan Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth! Yeni Kral Prens Charles oldu

09.09.2022 09:11 - Son Güncelleme: 09.09.2022 10:05
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere’de yas: İngilizler Buckingham Sarayı’na akın etti

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere’de yas: İngilizler Buckingham Sarayı’na akın etti

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere’de yas: İngilizler Buckingham Sarayı’na akın etti

Kraliçenin ölümünün ardından İngilizler Buckingham Sarayı'na akın etti.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere’de yas: İngilizler Buckingham Sarayı’na akın etti

Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere’de yas: İngilizler Buckingham Sarayı’na akın etti

Saraya gelen her yaştan vatandaş bahçeye çiçek bıraktı.

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