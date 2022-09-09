Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de yas: İngilizler Buckingham Sarayı'na akın etti
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth dün hayatını kaybetti. 96 yaşında yaşama veda eden kraliçenin ölümünün ardından yas başladı. İngilizler Buckingham Sarayı'na akın etti. İngilizler'i yasa boğan veda! Kraliçe 2.Elizabeth öldü: Prens Charles İngiltere kralı oldu Başkan Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth! Yeni Kral Prens Charles oldu
09.09.2022 09:11 - Son Güncelleme: 09.09.2022 10:05
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.