SON DAKİKA: Sırbistan'da binlerce kişi LGBT ahlaksızlığına karşı yürüdü! Aleksandar Vucic Europride'ı iptal etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.
BASKILARA DAYANAMADI
Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.
BELGRAD HALKI LGBT'YE KARŞI AYAKLANDI
Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'a karşı 16 Ağustos pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplanmıştı.