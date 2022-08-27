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    • Dünya
    • 27.08.2022 16:27
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    • 27.08.2022 16:37
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    SON DAKİKA: Sırbistan'da binlerce kişi LGBT ahlaksızlığına karşı yürüdü! Aleksandar Vucic Europride'ı iptal etti

    Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her yıl başka bir Avrupa kentinde yapılan uluslararası LGBT etkinliği Europride'nin iptal edildiğini açıkladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenlemişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sırbistan Europride’ı iptal etti

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

    BASKILARA DAYANAMADI
    Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

    BELGRAD HALKI LGBT'YE KARŞI AYAKLANDI
    Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'a karşı 16 Ağustos pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplanmıştı.

        Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığı Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etmişti.

        Yürüyüşte en önde bulunan Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

        12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planlaan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırdı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına döküldü. Aileler, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

        50 BİN KİŞİ KATILDI
        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.

        "ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
        Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

            SİLAHLANMA ÇAĞRISI
            Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olsaydı da kullanırdım" dedi.

            ABD'DE SAPKIN ZİHNİYETE TEPKİ
            Fox News'in ünlü sunucusu Tucker Carlson, ABD'deki LGBT faaliyetlerini mercek altına aldı. Carlson Los Angeles'ta öğretmenlere, anaokulu çağındaki küçük çocuklara 'kadın ve erkek dışındaki' sapkın yönelimlerin öğretilmesi talimatına tepki gösterdi.



            BUNU YAPTIKLARI İÇİN TUTUKLANMALARI GEREKMEZ Mİ?
            Carlson, "Bu bir nevi medeniyeti tahrip etmektir ve bir kaos ya da karmaşaya neden olabilir. Bir okul neden anaokulu çağındaki çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşur ki? Bunu yaptıkları için tutuklanmaları gerekmez mi?" dedi.

            BİLİM DIŞI TEMELLER
            Sunucu, okullarda uygulanan cinsellik müfredatındaki skandalları ortaya çıkaran uzman muhabir Chris Rufo ile de bağlantı kurarak, edindiği bilgileri paylaşmasını istedi. Rufo, Los Angeles'taki devlet okullarının pedagojik eğitiminin LGBT aktivizminin uydurduğu 'queer, trans, panseksüel, akışkan cinsiyetli, iki ruh' gibi bilim dışı temeller üzerine kurulduğunu anlattı.

            Canlı yayına katılan Rufo, "Tamamı delice ve son derece sentetik, uydurulmuş cinsel kimlikleri deneyimlemeleri konusunda eğitiyorlar. Biz bir zamanlar bunların sadece akademiye yerleştiğini düşünüyorduk ama şimdi görüyoruz ki Los Angeles'taki ilkokulların en önde gelen konusu haline geldi." ifadelerini kullandı.

                MACARİSTAN'DA LGBT'Yİ TEŞVİK ETMEK YASAKLANMIŞTI
                Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu Batı destekli koalisyon hezimeti yaşamıştı.



                VİKTOR ORBAN YASAKLAMIŞTI
                Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, 18 yaş altındaki çocukları korumak amacıyla eşcinselliğe teşviki yasaklayan kararı kabul etmişti. Karar daha sonra referanduma götürülmüştü.

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                Haberler Dünya SON DAKİKA: Sırbistan'da binlerce kişi LGBT ahlaksızlığına karşı yürüdü! Aleksandar Vucic Europride'ı iptal etti
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