Macaristan'daki 6'lı muhalefete tokat! Seçimi Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı



KÜRESELCİLER BİR TOKADI DA MACARİSTAN'DA YEDİ

Ülkede oluşan siyasi dengelerin Türkiye ile benzerlik göstermesi ise sosyal medyada, "Küreselciler bir tokadı da Macaristan'da yedi." şeklinde yorumlandı. Seçimler öncesi Avrupa medyasında, muhalefetin seçimleri kazanacağı yönünde haberler servis edilmişti.

Macaristan'daki seçim haritasında turuncu rengi gören CHP'liler ise sosyal medyada yıkıma uğradı. CHP'li bir isim yaptığı yorumda, "Şu renkleri sil kardeşim anısı var" dedi.