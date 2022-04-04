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    • Dünya
    • 04.04.2022 10:23
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    • 04.04.2022 10:34
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    Macaristan'daki 6'lı muhalefete tokat! Seçimi Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

    Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu koalisyon hezimeti yaşadı. Başbakan Orban, seçimlerden zaferle ayrıldı. Öte yandan muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum yüzde 50 barajını aşamayarak geçersiz oldu.

    takvim.com.tr
    AA
    Macaristan’daki 6’lı muhalefete tokat!

    Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın iktidarına son vermek isteyen 6 muhalefet lideri bir araya gelerek koalisyon oluşturdu.


    KÜRESELCİLER BİR TOKADI DA MACARİSTAN'DA YEDİ
    Ülkede oluşan siyasi dengelerin Türkiye ile benzerlik göstermesi ise sosyal medyada, "Küreselciler bir tokadı da Macaristan'da yedi." şeklinde yorumlandı. Seçimler öncesi Avrupa medyasında, muhalefetin seçimleri kazanacağı yönünde haberler servis edilmişti.

    Macaristan'daki seçim haritasında turuncu rengi gören CHP'liler ise sosyal medyada yıkıma uğradı. CHP'li bir isim yaptığı yorumda, "Şu renkleri sil kardeşim anısı var" dedi.



    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Victor Orban ülkeyi turuncuya boyamış ama yorumlarda Macar yok. Laik atak geçirenlerle Reisçiler kapışıyor." ifadelerini kullandı.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede düzenlenen genel seçimleri büyük farkla kazandıklarını belirterek "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin." dedi.

        Orban, seçim sonuçların açıklanmasının ardından partisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugüne kadarki en büyük seçim galibiyetlerinden birisini elde ettiklerini söyledi.

        Partisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Orban, "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin." ifadesini kullandı.

        Muhalefetin ittifak yapmasına rağmen seçimi kazandıklarını dile getiren Orban, bazı "uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen" muhalefetin başarısız olduğunu belirtti.

        Muhalefetin ortak Başbakan adayı Peter Marki-Zay ise Fidesz'in seçim zaferini kabul ettiklerini ama seçimin eşit şartlarda gerçekleşmediğini ifade etti.

        Seçimden böyle bir sonuç beklemediklerini belirten Marki-Zay, seçim sonucundan dolayı ülkeyi terk etmek isteyen Macarlara birlik olma çağrısı yaptı.

        FİDESZ-KDNP AÇIK FARKLA SEÇİMİ KAZANDI
        Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

        Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 96'sı sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 53'ünü, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 6'sını alarak mecliste temsil hakkı kazandı.

        Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.

        NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

            REFERANDUM GEÇERSİZ OLDU
            Muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum yüzde 50 barajını aşamayarak geçersiz oldu.

            Halk oylamasında seçmenlere şu sorular yöneltilmişti:

            "Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz? Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"

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            Haberler Dünya Macaristan'daki 6'lı muhalefete tokat! Seçimi Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
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