Sırbistan sapkın LGBT zihniyetine karşı ayakta! Avrupa ve dünyada tepkiler dinmiyor: "Anaokulundaki çocuklara öğretiyorlar"





BUNU YAPTIKLARI İÇİN TUTUKLANMALARI GEREKMEZ Mİ?

Carlson, "Bu bir nevi medeniyeti tahrip etmektir ve bir kaos ya da karmaşaya neden olabilir. Bir okul neden anaokulu çağındaki çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşur ki? Bunu yaptıkları için tutuklanmaları gerekmez mi?" dedi.



BİLİM DIŞI TEMELLER

Sunucu, okullarda uygulanan cinsellik müfredatındaki skandalları ortaya çıkaran uzman muhabir Chris Rufo ile de bağlantı kurarak, edindiği bilgileri paylaşmasını istedi. Rufo, Los Angeles'taki devlet okullarının pedagojik eğitiminin LGBT aktivizminin uydurduğu 'queer, trans, panseksüel, akışkan cinsiyetli, iki ruh' gibi bilim dışı temeller üzerine kurulduğunu anlattı.