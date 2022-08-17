Sırbistan sapkın LGBT zihniyetine karşı ayakta! Avrupa ve dünyada tepkiler dinmiyor: "Anaokulundaki çocuklara öğretiyorlar"

12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planlaan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırdı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına döküldü. Aileler, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.
50 BİN KİŞİ KATILDI
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.
"ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.
SİLAHLANMA ÇAĞRISI
Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olsaydı da kullanırdım" dedi.
ABD'DE SAPKIN ZİHNİYETE TEPKİ
Fox News'in ünlü sunucusu Tucker Carlson, ABD'deki LGBT faaliyetlerini mercek altına aldı. Carlson Los Angeles'ta öğretmenlere, anaokulu çağındaki küçük çocuklara 'kadın ve erkek dışındaki' sapkın yönelimlerin öğretilmesi talimatına tepki gösterdi.