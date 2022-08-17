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    • Dünya
    • 17.08.2022 13:53
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    • 17.08.2022 14:04
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    Sırbistan sapkın LGBT zihniyetine karşı ayakta! Avrupa ve dünyada tepkiler dinmiyor: "Anaokulundaki çocuklara öğretiyorlar"

    Avrupa ve dünyada çocuk ve gençleri etkisi altına alarak kendi sapkınlıklarını yaymaya çalışan LGBT zihniyetine karşı bir ülkede daha prostesto gösterisi düzenlendi. Sırbistan'ta sokağa çıkan aileler Belgrad sokaklarında "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" diyerek sapkın LGBT'lilere tepki gösterdi. Öte yandan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın başında olduğu hükümet, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklamıştı. ABD'de ise Fox News sunucusu Carlson Los Angeles'ta öğretmenlere, anaokulu çağındaki küçük çocuklara 'kadın ve erkek dışındaki' sapkın yönelimlerin öğretilmesi talimatına tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Sırbistan sapkın LGBT zihniyetine karşı ayakta!

    12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planlaan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırdı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına döküldü. Aileler, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

    50 BİN KİŞİ KATILDI
    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihleri arasında şehirde düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride'a büyük bir tepki vardı. Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yaptı.

    "ELİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
    Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulundu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

    SİLAHLANMA ÇAĞRISI
    Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer aldı. Nikanor ayrıca LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulundu. Nikanor daha önce de "Europride gibi bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim ve bir silahım olsaydı da kullanırdım" dedi.

    ABD'DE SAPKIN ZİHNİYETE TEPKİ
    Fox News'in ünlü sunucusu Tucker Carlson, ABD'deki LGBT faaliyetlerini mercek altına aldı. Carlson Los Angeles'ta öğretmenlere, anaokulu çağındaki küçük çocuklara 'kadın ve erkek dışındaki' sapkın yönelimlerin öğretilmesi talimatına tepki gösterdi.



        BUNU YAPTIKLARI İÇİN TUTUKLANMALARI GEREKMEZ Mİ?
        Carlson, "Bu bir nevi medeniyeti tahrip etmektir ve bir kaos ya da karmaşaya neden olabilir. Bir okul neden anaokulu çağındaki çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşur ki? Bunu yaptıkları için tutuklanmaları gerekmez mi?" dedi.

        BİLİM DIŞI TEMELLER
        Sunucu, okullarda uygulanan cinsellik müfredatındaki skandalları ortaya çıkaran uzman muhabir Chris Rufo ile de bağlantı kurarak, edindiği bilgileri paylaşmasını istedi. Rufo, Los Angeles'taki devlet okullarının pedagojik eğitiminin LGBT aktivizminin uydurduğu 'queer, trans, panseksüel, akışkan cinsiyetli, iki ruh' gibi bilim dışı temeller üzerine kurulduğunu anlattı.

        Canlı yayına katılan Rufo, "Tamamı delice ve son derece sentetik, uydurulmuş cinsel kimlikleri deneyimlemeleri konusunda eğitiyorlar. Biz bir zamanlar bunların sadece akademiye yerleştiğini düşünüyorduk ama şimdi görüyoruz ki Los Angeles'taki ilkokulların en önde gelen konusu haline geldi." ifadelerini kullandı.

        MACARİSTAN'DA LGBT'Yİ TEŞVİK ETMEK YASAKLANMIŞTI
        Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu Batı destekli koalisyon hezimeti yaşamıştı.



            VİKTOR ORBAN YASAKLAMIŞTI
            Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, 18 yaş altındaki çocukları korumak amacıyla eşcinselliğe teşviki yasaklayan kararı kabul etmişti. Karar daha sonra referanduma götürülmüştü.

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