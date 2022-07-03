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    • Dünya
    • 03.07.2022 22:26
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    • 03.07.2022 22:44
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    Almanya'da sözde 'İbni Rüşt Goethe Camii'nde LGBT azgınlığı! Paçavrayla poz verdiler

    Almanya'da İslam'a dışı hareketlerin odak noktası haline gelen "İbni Rüşt Goethe Camii" ismindeki mekanda önceki gün bir skandal olay daha patlak verdi. Sözde camiye LGBT’lilerin onur haftasını kutlamak için gökkuşağı bayrağı asılıp poz verdiler. Berlin Belediye Başkanı ve Kültür ve Avrupa Senatörü Klaus Lederer katıldığı tören sonrasında bu anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

    Almanya’da sözde ’İbni Rüşt Goethe Camii’nde LGBT azgınlığı!

    Almanya'nın Berlin Mitte kentinde kurulan, İslam dışı uygulamalarıyla bilinen ancak ülkede liberal cami olarak adlandırılan İbni Rüşt Goethe Camii isimli mekanda daha önce, 'sözde kadın imamların erkeklere namaz kıldırdığı, başı açık bir şekilde kadın ve erkeklerin yan yana durdukları' anlar haberlere yansımıştı. Ayrıca İslam dışı camiye peçe ve burka yasağı da getirmişti.

    CAMİ DİYE ALGI YAPTILAR

    İbni Rüşt Goethe isimli sözde camide skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de sözde caminin duvarına LGBT'lilerin onur haftasını (pride) kutlamak maksadıyla gökkuşağı bayrağı asıldı. Bu mekâna gökkuşağı bayrağının asılması Almanya'daki sosyal medya hesapları tarafından "Bir camiye ilk kez gökkuşağı bayrağı asıldı" şeklinde duyuruldu.

    SKANDAL TÖREN

    Berlin Belediye Başkanı ve Kültür ve Avrupa Senatörü Klaus Lederer'in katılımıyla LGBT bayrağının törenle cami duvarına asılması sonrasında Lederer sosyal medya hesabından mutlu olduğuna yönelik bir de paylaşım yaptı.
        Almanya’da sözde ’İbni Rüşt Goethe Camii’nde LGBT azgınlığı!
        Haberler Dünya Almanya'da sözde 'İbni Rüşt Goethe Camii'nde LGBT azgınlığı! Paçavrayla poz verdiler
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