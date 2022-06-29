SON DAKİKA: İsveç NATO için Türkiye'nin taleplerini kabul etti! PKK'lı vekil Emine Kakabaveh İsveç hükümetini tehdit etti

Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptığı dörtlü görüşmenin ardından, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceği açıklandı.
Anlaşma sonrası iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliği önünde engel kalmazken İsveç'te terör örgütü PKK yanlısı Emine Kakabaveh'in sözleri gündeme oturdu.
İsveçli vekil dün varılan anlaşma için 'kara gün' benzetmesi yaptı ve İsveç hükümetinin NATO üyeliği için 'Kürtleri kurban ettiğini' öne sürdü.
HÜKÜMETİ BU SÖZLERLE TEHDİT ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen ve buna karşılık taleplerde bulunan Kakabaveh tehditlerine devam etti.
Daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil benzer bir tehdidi dışişleri bakanı için de dile getirdi.
Kakabaveh, 'Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde'yi Dışişleri Komitesi'ne çağırırlar' dedi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen kritik zirve öncesi İngiliz basınına konuşan Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim' demişti.
İsveç'te pek çok kişinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını iddia eden PKK yanlısı vekil The Times'a yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı;
'İsveç'in Erdoğan'ın hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışmasını görmek çok garip.'