SON DAKİKA: İsveç NATO için Türkiye'nin taleplerini kabul etti! PKK'lı vekil Emine Kakabaveh İsveç hükümetini tehdit etti

BELGEDEKİ ANA VURGULAR

Üçlü memorandum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından imzalandı. Belgede yer alan ana vurgular ise şunlar:

Üç ülke, Washington Antlaşması ilkeleri ve değerlerine bağlılıklarını ifade ederler.

İttifak'ın en temel unsurlarından biri üyelerin milli güvenliğinin yanı sıra terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir.

Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır.

İki ülke terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar.

İki ülke, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgüt olduğunu teyit eder. İki ülke, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, uzantılarının faaliyetleriyle iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan, bu örgütlerle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

Üç ülke terör faaliyetlerini engellemek amacıyla işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. İki ülke, terör örgütlerinin emellerini reddeder.

İsveç, yeni bir terör suçları kanununun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini teyit eder.

Üç ülke aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

İki ülke, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu, bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini işleme koyacaktır.

PKK terör örgütünün ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine soruşturma başlatacak ve yasaklayacaklardır.