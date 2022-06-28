İsveç hükümetini parmağında oynatan PKK’lı Amineh Kakabaveh’in Türkiye korkusu

Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.
Sosyal Demokrat Parti ve terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ise son zamanlada gündemi oldukça meşgul ediyor.
Mecliste önemli bir rol üstlenen Kakabaveh'in İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ile son zamanlardaki inişli çıkışlı ilişkisi ülkede zaman zaman krizlerin yaşanmasına neden oluyor. Nitekim Kakabaveh meclis oylamalarında kritik bir öneme sahip.
Çıkışları ve tehditleriyle İsveç hükümetini resmen parmağında oynatan Kakabaveh'den yine skandal sözler geldi.
Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği isimlerden biri olan PKK'lı vekil, İngiliz medyasına verdiği demeçte, "Erdoğan'ın taleplerine boyun eğecekse İsveç hiç NATO'ya girmesin. İsveç'in Putin'den bu kadar çok korkmasına da ayrıca inanamıyorum. O kadar büyük bir korku ki bu her şeyi bırakabilirler" dedi.