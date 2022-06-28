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    • 28.06.2022 12:19
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    İsveç hükümetini parmağında oynatan PKK’lı Amineh Kakabaveh’in Türkiye korkusu

    Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye’den veto kararı almıştı. Haftalardır dünyanın gündemini meşgul eden durumla ilgili Türkiye, gerekçe olarak iki ülkenin terörle arasına mesafe koymamasını göstermişti. Madrid’de yapılacak olan NATO Zirvesi’nin hemen öncesinde İsveç hükümetini oy üstünlüğü ile resmen parmağında oynatan PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh ise yine tepki çekecek açıklamalarda yer bulundu.

    PKK’lı Amineh Kakabaveh’in Türkiye korkusu

    Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.

    Sosyal Demokrat Parti ve terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ise son zamanlada gündemi oldukça meşgul ediyor.

    Mecliste önemli bir rol üstlenen Kakabaveh'in İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ile son zamanlardaki inişli çıkışlı ilişkisi ülkede zaman zaman krizlerin yaşanmasına neden oluyor. Nitekim Kakabaveh meclis oylamalarında kritik bir öneme sahip.

    Çıkışları ve tehditleriyle İsveç hükümetini resmen parmağında oynatan Kakabaveh'den yine skandal sözler geldi.

    Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği isimlerden biri olan PKK'lı vekil, İngiliz medyasına verdiği demeçte, "Erdoğan'ın taleplerine boyun eğecekse İsveç hiç NATO'ya girmesin. İsveç'in Putin'den bu kadar çok korkmasına da ayrıca inanamıyorum. O kadar büyük bir korku ki bu her şeyi bırakabilirler" dedi.

        Konuşmasının devamında Kakabaveh, "Türkiye'nin talepleri sonrası İsveç'in bunlara direneceğine dair inancım çok az. Benim gibi geçmişe sahip olanlar NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. İsveç'i Türkiye'nin hoşuna gidecek şeyleri yapmaya çalışırken görmek çok garip" sözlerine yer verdi.

        Kakabaveh, 15 Haziran'da İsveç hükümetinin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini istemiş, aksi halde bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

        Bu durumu eleştiren Svensktidskrift Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amanda Wollstad Twitter hesabında, "Bu çok saçma, İsveç'in güvenliğini ve dış politikasını ilgilendiren bir konuda vahşi siyasetçi Kakabeveh'in bizi yönetmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

        349 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.
            PKK’lı Amineh Kakabaveh’in Türkiye korkusu
            Haberler Güncel İsveç hükümetini parmağında oynatan PKK’lı Amineh Kakabaveh’in Türkiye korkusu
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