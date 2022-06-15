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    • Dünya
    • 15.06.2022 20:33
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    • 15.06.2022 20:46
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    İsveç'in PKK'lı vekili Amineh Kakabaveh'ten hükümete yeni tehdit! Meclis'i işlemez hale getirdi: "Türkiye'ye silah ihracatı yapmayın"

    YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, hükümet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek İsveç meclisini işlemez hale getirdi. Kakabaveh, cuma günü yeniden yapılacak ek bütçe görüşmelerinde aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulundu. PKK destekçisi sözde vekil, hükümetten 'Türkiye'ye silah ihracatı yapılmayacağına' dair söz istedi.

    AA
    PKK’lı vekil İsveç’e yeni tehdit! Türkiye...

    Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, cuma günü İsveç parlamentosunda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde, kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulundu.

    İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Kakabaveh, talepleri karşılanmadığı sürece hükûmetin ek bütçe görüşmelerine destek vermeyeceğini söyledi.



    "TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI YAPMAYIN"
    NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabaveh, hükûmetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu.

    MECLİSİ İŞLEMEZ HALE GETİRDİ
    Kakabaveh bugün de hükûmet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi.

    Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükûmetinin hazırlayacağı yeni tasarı için cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak.


    Fotoğrafta: İsveç Başbakanı Anderson ve PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh

    Bütçenin onay alması için 175 oya ihtiyaç var. Hükûmet ve bütçeyi destekleyen partilerin toplam oyu 174'de kalıyor. Kakabaveh'in oyu bu noktada kritik önem kazanırken bağımsız milletvekili bu durumu hükûmete şantaj yapmak için kullanıyor.



        JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU
        İsveç meclisinde sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

        Johansson, 7 Haziran'da yapılan oturumda son dakika Kakabaveh'in oyuyla görevinde kalmayı başarabilmişti.

        Kakabaveh, oylamadan önce 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirmiş, en son hükûmete destek vermeyeceğini açıklamıştı.



        İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti.

        Johansson'un görevde kalmasının ardından Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söylemişti.
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        Haberler Dünya İsveç'in PKK'lı vekili Amineh Kakabaveh'ten hükümete yeni tehdit! Meclis'i işlemez hale getirdi: "Türkiye'ye silah ihracatı yapmayın"
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