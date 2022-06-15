İsveç'in PKK'lı vekili Amineh Kakabaveh'ten hükümete yeni tehdit! Meclis'i işlemez hale getirdi: "Türkiye'ye silah ihracatı yapmayın"





"TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI YAPMAYIN"

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabaveh, hükûmetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu.

MECLİSİ İŞLEMEZ HALE GETİRDİ

Kakabaveh bugün de hükûmet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi.

Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükûmetinin hazırlayacağı yeni tasarı için cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak.