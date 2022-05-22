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    • 22.05.2022 11:01
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    İsveç'in açıklamaları PKK'lı vekil Kakabaveh'i kudurttu! Türkiye ile diyalog terör dostluğunu bozdu

    Teröristlerle iş birliği yaptığı gerekçesiyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te hükümetin Türkiye ile diyalog çabası PKK'lı milletvekili Amineh Kakabaveh'i adeta kudurttu. Kakabaveh, İsveç hükümetine dışarıdan verdiği desteği çektiğini açıklarken; buna gerekçe olarak ise kendisine Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt oluşumlarına destek sözü verildiğini, son dönemde ise bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

    İsveç’in açıklamaları PKK’lı vekil Kakabaveh’i kudurttu

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da güvenlik konseptinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Yıllarca NATO ve Rusya arasında tarfsız kalan Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'ya üyelikler gündeme geldi. Bu ülkelerden Finlandiya ve İsveç ise iç prosedürlerini geçerek üyelik için resmi başvurularını yaptı.

    NATO BAŞVURULARINA TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ
    Bu gelişmeden sonra Rusya'dan daha çokTürkiye'nin tepkisi gündem oldu. Türkiye en yüksek perdeden bu iki ülkenin PKK'ya verdikleri açık destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıktı ve veto hakkını kullanacağını açıkladı. Birlik içinde krize neden olan Türkiye'nin bu çıkışından sonra ise başta ABD olmak üzere söz konusu ülkelerden art arda olumlu açıklamalar geldi.

    Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan İsveç'te Magdalena Andersson hükümeti ise Türkiye'ye olumlu mesaj verirken içerde destek kaybetti.

    PKK'LI VEKİLİN DESTEĞİNİ KAYBETTİ
    İsveç parlamentosunda, Türkiye'nin de iadesini istediği İran asıllı PKK/YPG'li terörist vekil Amineh Kakabaveh hükümetten desteğini çekti. Kakabaveh, buna gerekçe olarak ise kendisine Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt oluşumlarına destek sözü verildiğini, son dönemde ise bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Magdalena Andersson hükümeti 2021 kasım ayında yapılan güven oylamasını 1 oy ile kazanmıştı.

        Kakabahev dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek, "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyorç Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar. " dedi.
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