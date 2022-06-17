SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un sözleri PKK üyesi İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh'i kızdıracak
Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'da hareketli günler yaşanıyor. Son günlerde İsveç ve dünya basınını oldukça meşgul eden terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kakabaveh ile arasının çok iyi olduğu bilinen İsveç Başbakanı Andersson Kakabaveh ile yapılan terör örgütüne destek anlaşmasının yakında sonra ereceğini ifade etti.
Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Sosyal Demokrat Parti ve terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh ile yapılan ve terör örgütüne destek içeren anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi.
Konu hakkında SVD gazetesine açıklamada bulunan Andersson, 3 ay sonraki seçimlere dikkati çekerek, Kakabaveh'in milletvekilliğinin sona ereceğini, böylelikle kendisiyle yapılan anlaşmanın geçerliliğini yitireceğini söyledi.
Andersson "Bu, Sosyal Demokrat Parti ile bir milletvekili arasında yapılan bir anlaşma. Kakabaveh'in yakında milletvekilliği sona erdiğinde bu anlaşma da sona erecek." ifadelerini kullandı.