SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un sözleri PKK üyesi İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh’i kızdıracak

Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.