Son dakika: PKK ile yakın temasta olan İsveç'ten açıklama: PKK bizim için de terör örgütüdür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.
GÜVENLİK ENDİŞELERİ
Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.
"TERÖRİSTLERE GÜVENLİ LİMAN OLMAYACAĞIZ"
Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Andersson, "AB'nin terör örgütü listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür. Türkiye'nin iade talepleri yargı tarafından değerlendiriliyor. İsveç teröristler için güvenli liman olmayacak" dedi.
İSVEÇ PKK İLİŞKİSİ
Terör örgütü PKK'ya verdiği açık destekle bilinen İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için süreç başlatırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe ve teröristleri iade etmemelerine dikkat çekerek, "Üyeliklerine olumlu bakmıyoruz" dedi.
Bebek katili PKK'nın mehmetçiğe karşı düzenlediği alçak pusularda kullandığı silahların bir kısmının İsveç menşeili olduğu ortaya çıkarken çarpıcı bir detay daha öğrenildi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu, terör örgütü YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh'le yaptığı anlaşma sayesinde aldığı ortaya çıktı.
İSTİFA SONRASI GÖREVE ÖNERİLDİ
Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.