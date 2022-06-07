Miçotakis akıllanmıyor! Yeni provokasyonu NATO!

Miçoktakis ise provokasyonlarını sürdürerek bir skandala daha imza attı. Reuters'a konuşan Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlalleri unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında "Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir." dedi.

Miçotakis, Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz" ifadelerini kullandı.