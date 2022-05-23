Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü Yunanistan'a çok sert tepki: "Benim için Miçotakis diye birisi yok"





NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de katkı sağladığımızı görecekler. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Hollanda Başkanı, NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı, İsveç Başbakanı, Finlandiya Başbakanı ile bu konuları enine boyuna konuştuk.

Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık. Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük.

Görüşmede aramızda üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa yaptığı gibi F-16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya adeta telkinlerde bulundu.