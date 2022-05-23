Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü Yunanistan'a çok sert tepki: "Benim için Miçotakis diye birisi yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Terör örgütlerinin NATO'da yer almasını kabullenemeyiz" diyen Erdoğan, Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?" dedi.
"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"
Yunanistan Başbakanı Miçtoakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara örnek veren Başkan Erdoğan, "Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;
Küresel ekonominin temellerinde sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmişten beri Türkiye'nin önünü kesmeyi temel politika haline getirenlerin aynı politikaya devam etmesi şaşırtıcı değilse de üzüntü vericidir.
Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyenler Türkiye'nin bağımsız duruşuna tahammül edemiyorlar. Sergilenen tavırlar ve edilen sözler karşımızdakilerin hak, özgürlük, ekonomiden hassasiyetlerinden değil çıkarlarını korumak endişelerinden kaynaklanıyor.
Her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımız milyonlarca insanın sıkıntısını umursamayanların bize verecek ne müttefiklik ne de insan hakları dersleri olabilir. Ukrayna'ya en ciddi, somut ve işe yarar desteği biz verdik. Rusya ile ilişki kurduğumuz her seviyede bu tutumumuzu kendilerine de mertçe söyledik. Krizin çözümüne katkısı olmayacak şovlara katılmak yerine Rusya ile ilişkilerimizi sürdürerek ateşkes ve kalıcı barış için en samimi çabaları yine biz sergiledik.