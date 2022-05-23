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    • 23.05.2022 20:18
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    • 23.05.2022 20:32
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    Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü Yunanistan'a çok sert tepki: "Benim için Miçotakis diye birisi yok"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ikiyüzlü bir tutum sergileyen Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçtoakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara örnek veren Başkan Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye birisi yok. Biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



    "Terör örgütlerinin NATO'da yer almasını kabullenemeyiz" diyen Erdoğan, Yunanistan'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?" dedi.



    "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"
    Yunanistan Başbakanı Miçtoakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara örnek veren Başkan Erdoğan, "Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

    Küresel ekonominin temellerinde sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmişten beri Türkiye'nin önünü kesmeyi temel politika haline getirenlerin aynı politikaya devam etmesi şaşırtıcı değilse de üzüntü vericidir.

    Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyenler Türkiye'nin bağımsız duruşuna tahammül edemiyorlar. Sergilenen tavırlar ve edilen sözler karşımızdakilerin hak, özgürlük, ekonomiden hassasiyetlerinden değil çıkarlarını korumak endişelerinden kaynaklanıyor.

    Her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımız milyonlarca insanın sıkıntısını umursamayanların bize verecek ne müttefiklik ne de insan hakları dersleri olabilir. Ukrayna'ya en ciddi, somut ve işe yarar desteği biz verdik. Rusya ile ilişki kurduğumuz her seviyede bu tutumumuzu kendilerine de mertçe söyledik. Krizin çözümüne katkısı olmayacak şovlara katılmak yerine Rusya ile ilişkilerimizi sürdürerek ateşkes ve kalıcı barış için en samimi çabaları yine biz sergiledik.



        NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de katkı sağladığımızı görecekler. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Hollanda Başkanı, NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı, İsveç Başbakanı, Finlandiya Başbakanı ile bu konuları enine boyuna konuştuk.

        Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık. Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük.

        Görüşmede aramızda üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa yaptığı gibi F-16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya adeta telkinlerde bulundu.



        MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ
        Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir.



        İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADAYLIĞI SÜRECİ
        İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edemeyeceğimizi söyledik. Stokholm sokaklarında PKK, YPG, DHKP-C terör örgütleri yürüyüş yaptı. Sayın Andersonn bana neler söyledin, bak buyur teröristler bağırarak, çağırarak yürüyor. Senin polisin orada koruma altına alıyorlar onları. Almanya'nın caddelerinde bu tür yürüyüşler yapmıyorlar mı? Polis korumasında yapıyor. Bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi yanlış yaptığı zaman adeta yere bastırıyor Alman polisi dayanılmaz acılar çektiriyor.

        Hatta 15-16 yaşında Türk çocuğuna bunu yapıyor. Olmaz böyle dostluk. Olmaz böyle barış. Siz ancak terör örgütleriyle kolkola yürümeyi başarıyorsunuz. Biz işimizi biliyoruz. Atılması gereken adımları nasıl atacağımızı biliyoruz. Buradan altını çiziyorum, Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek, teröristleri koruyup kollayanlar bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz, kibirli tavırlarından vazgeçmelidirler. Somut uygulamalarla neticelerini gördüğümüzde bize düşeni yapmaktan kimsenin şüphesi olmasın."



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