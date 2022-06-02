Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2022 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 13:20
    ABONE OL

    Amerikan tuzağına dikkat! ABD Yunanistan’daki 9 üsle neyi amaçlıyor? Türkiye'nin savunma hamleleri rahatsız etti...

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin gazıyla Türkiye'ye karşı hamle yapmaya çalışırken Yunanistan da adeta ABD'nin bir eyaleti haline döndü. Yunanistan'ın son olarak harita provokasyonuna soyunması ve ABD'nin Yunanistan'daki üslerini de artırma isteği birlikte ele alındığında "Hedef Türkiye mi? sorusu" akıllara geldi. İşte Yunanistan'ın provokatif tavırları vs ABD'nin Yunanistan'daki üs artırmasının arka planı...

    takvim.com.tr
    AHaber
    Amerikan tuzağına dikkat!

    Yunanistan ABD'yi arkasına alarak Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye'ye karşı yeni bir Propaganda Kampanyasına girişiyor.

    HARİTALI PROVOKASYON
    Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

    ABD YUNANİSTAN'DAKİ ÜS SAYISINI 9'A ÇIKARIYOR
    Öte yandan ABD Yunanistan'daki üs sayısını da 9'a çıkarıyor. İskiri Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli, Kalamata ve Andravida Hava Üslerine ek olarak; Dedeağaç'taki Yanuli karargahı, Litohoro'daki atış talim sahası ve Stefanovikio Askeri Havaalanı civarındaki Yeorgula Karargahı da ABD'ye tahsis edildi. Girit'teki Suda Deniz Üssü sahası ise genişletilecek.

    ABD 2021'de Dedeağaç'taki tatbikat gerekçesiyle Adalar'a 145 helikopter 1800 zırhlı araç ve 20 binin üzerindeki asker konuşlandırdı. Yunanistan var olan 5 üssün yerine 4 üs daha kuruyor. Yunanistan tarafı hem deniz hem hava anlamında silahlanmaya devam ediyor.

    ABD VE YUNAN NE YAPMAK İSTİYOR?
    Yaşanan gelişme ABD'nin Yunanistan'daki üslerini de artırma isteğiyle birlikte ele alındığında hedef Türkiye'nin gelilmesine engel olmak mı? sorusu geldi.

    Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan A Haber'de anlattı.

    Çalışkan şunları söyledi:
    "ABD yaptıkları bu yığınak ve üslerin Rusya'ya karşı olduğunu ifade ediyorlar ancak Yunanistan bir cephe ülkesi değil Rusya ile birinci cephede savaşacak ülkelerden değil… Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Polonya cephe ülkeleridir. Rusya'nın ilk savaşacağı ülkeler bunlardır. Yunanistan bunlardan sonra ikinci cephede savaşacak. İkinci safhada savaşacak ülkedir.

    Burada kurulan üsler ve bu büyüklükteki birliğin Rusya'ya karşı olması mümkün değildir. İncelendiği zaman bu 9 üssün içinde Dedeağaç ve Girit üssü özellikle Amerikan üslerinde çok önemlidir.

    Dedeağaç'taki liman en büyük lojistik üssüdür ABD'nin, Girit ise ABD'nin uçak gemisi olacaktır. ABD bundan sonraki hedefinin Çin ve Pasifik Okyanusu olduğunu söyledi. Dolayısıyla uçak gemilerini o noktaya çekti. Şimdi Girit'i bir uçak gemisi haline getirmeyi planlıyor.

    Yunanistan ile Türkiye arasında geçmişten beri devam eden sorunlar süre geldi ve bugüne kadar devam etti. ABD 10'a 7 dediğimiz 10 birim silahı Türkiye'ye satarken 7 birim silahı Yunanistan'a satarak aramızda güç dengesini korudu ve çatışmasızlık ortamını yarattı.

    TÜRKİYE KRİTİK EŞİĞİ AŞACAK
    İki ülkeyi yönetti ancak Türkiye milli savunma sanayisiyle birlikte bu güç dengesini bozdu. Artık ABD'den silah almıyor istediği silahları kendisi üretiyor ve dolayısıyla 2027'de hesaplamalara göre Türkiye savunma sanayiinde kritik bir eşiği aşacak ve yüzde 90 seviyesinde kendisi üretecek.

        Bu ABD için kabul edilebilir değil. Çünkü Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda odaklayan dış politika izlemeye başladı. Bir mesaj veriyor ABD Türkiye'ye diyor ki; Eğer benim çıkarlarımla kesişirken Suriye'de planlarımı engellersen başka yerlerde önüme çıkarsan ben seni vekâlet savaşlarında savaştıracağım.

        YUNAN'IN 16 HARİTALI PROVOKASYONU
        Her şeyden önce Miçotakis ABD'nin ikinci Zelenskiy'sidir. Nasıl incelediğimiz zaman Rus-Ukrayna anlaşmazlığını ve savaşını. ABD ve Batı sürekli "Biz seni NATO'ya alacağız. Arkandayız" diye teşvik ederek çatışma ortamını hazırladı. Bu sorunlar çatışmadan Ukrayna hazır oluncaya kadar devam edebilirdi. Amaç Ukrayna'nın güçlenmesi değil Rusya'nı gücününörselenmesi. Hem ekonomik hem askeri anlamda. Aynı plan yürütülüyor.

        Şu anda ne yaptılar sa Ukrayna gibi Yunanistan'ı teşvik ediyorlar. Sürekli tahrik ediyorlar hava sahasının artırılması kıta sahanlığı konusu… Umarım bir delilik yapmazlar ve çatışma ortamı çıkmaz. Çünkü ABD'deki think tank kuruluşlarının muhtemel bir Türk-Yunan savaşının 3 günden fazla sürmesinin mümkün olmayacağı ve bunun da bir trilyon dolarlık Türkiye'nin varlıklarına zarar vereceği Yunanistan'ın zararının bundan daha büyük olacağını söylüyorlar.

        ABD TUZAK KURUYOR
        Bunun da ilk hedefinde Yunan Türk anlaşmalığının ilk hedefinin de Türk savunma sanayi olacağını think tank kuruluşları belirtiyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki ABD Türkiye'nin gelişmesinin önüne geçmek için tuzak kuruyor."

        ABD'NİN YENİ 51. EYALETİ: YUNANİSTAN
        Öte yandan geçtiğimi ay meseleye ilişkin çarpıcı bir yazı da Bülent Akarcalı kaleme aldı. Miçotakis'in geçtiğimiz günlerde ABD senatosunda yaptığı konuşmadan önce konuşmanın neyi amaçladığına ilişkin detaylar veren Akarcalı Yunanistan'ın adeta ABD'nin eyaleti haline döndüğüne dikkat çekti.

        Milliyet'te yayımlanan yazıda Akarcalı şunları ifade etti:

        "Başbakan Mitsotakis, Biden'in ifadesiyle, çok özel bir davetle 16 Mayıs'ta ABD'ye gidiyor. Programda, azılı Türk düşmanı Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve arkadaşlarının gayretiyle Senato da bir konuşma da yapacak.

        Son günlerde, kendilerinin yarattıkları hava sahası ihlallerini ülkemiz yapmış gibi NATO'ya şikayet eden Miçotakis, Türkiye'nin dış politikadaki başarılı hamlelerini gölgelemek için her türlü iftiraya hazır görünüyor.

        Aslında hafife alınacak biri değildir, babası Konstandinos Miçotakis Başbakanlık yapmış, aklı başında, Albaylar Cuntasının elinden zamanın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Midilli adası üzerinden Türkiye'ye sığınarak kurtulmuş, Turgut Özal ile iyi dostluk kurmuş birisi, kız kardeşi Dora Bakoyannis Atina Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış biridir. Harvard ve Stanford gibi dünyanın en itibarlı üniversitelerinde okumuş ABD'de geniş bir çevreye ve Biden için, ABD Başkanlığına bir Helen (*) seçildi diyecek kadar dostluğun ötesinde bir yakınlığa sahiptir. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de çok yakındırlar.

        ABD'NİN SİNSİLİĞİ
        Davetin gerisine bakarsak; bir süre önce Bob Mendez'in Atina ve Lefkoşe ziyaretlerini, Türkiye aleyhine verdiği küstah demeçlerini, Atina ABD Büyükelçisinin kendini bu yeni ABD Eyaletinin Valisi yerine koyarak ülkemiz hakkında diplomatik nezaket, usul ve adabı çok aşan söylemleri (**), bu söylemlere ABD Dışişleri Bakanlığı ile Ankara ABD Büyükelçinin sessiz kalıp hiçbir düzeltme veya hafifletici yorum yapmamalarını dikkate alırsak, bu davetin normal bir ziyaretin çok ötesinde olduğunu görebiliyoruz.

        ANAHTAR TESLİM ÜLKE
        Yunanistan, tam anlamıyla ve tümüyle bir ABD askeri üssü haline gelmesiyle ABD'ye anahtar teslim tahsis edilmiş duruma düşmüştür.

        Mitçotakis de, Yunanistan'ın altın anahtarını, kendini bir Helen olarak gören Biden'e teslim ederek tarihi görevini yerine getirmiş olacaktır. 2021 Avrupa Savunma tatbikatı gerekçesiyle Dedeağaç'a 145 helikopter, 1800 zırhlı araç ve 20 bin asker konuşlandıran ABD: Yunanistan'daki mevcut 5 askeri üssüne 4 yeni üs daha ekleme planları yapmaktadır. İskiri Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli, Kalamata ve Andravida Hava Üslerine ek olarak; Dedeağaç'taki Yanuli karargâhı, Litohoro'daki atış talim sahası ve Stefanovikio Askeri Havaalanı civarındaki Yeorgula Karargahı da ABD'ye tahsis edildi. Girit'teki Suda Deniz Üssü sahası ise genişletilecek. Böylece Dedeağaç'tan Girit'e kadar olan yarım ay şeklinde bir konuşlanmayla tüm Ege sahilimiz kuşatılmış oluyor.

        20 YER DAHA İSTİYOR
        Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, bir süre önce, ABD, iki ülke arasında ki Savunma İş Birliği anlaşmanın 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken, ikinci olarak da 20'den fazla yeni konuşlanma yeri için öneride bulunmuş.

        Zavallı Yunanistan, önce İngilizlerin oyuncağı oldu ama bunun kendine neye mal olduğunu hala anlayamadığı ve dersini alamadığı için şimdi de oyuncak olmanın ötesine giderek kimliğinden vaz geçmeye yöneliyor.

        Bu tabii Yunanistan'ın kendi sorunu. Ama ben, Ege Adaları'nda ki yoğun silahlanmaya, Amerikan üslerini de katınca uzun olamayan bir gelecekte, ABD'nin Türkiye üzerinde çok sinsi ve haince plan peşinde olduğuna inanıyorum.

        Özellikle yaptırımlarla iyice zayıflatılmış bir Rusya'dan sonra, Yunanistan'a hazırlatılacak, bize yönelik bir tuzak hava saldırısına cevap verecek Türkiye saldırgan gösterilip, ABD-Yunan Savunma İşbirliği anlaşmasına dayanılarak ABD ve Yunan güçleri ülkemize yönelik kapsamlı bir saldırı başlatırken, ABD'nin Irak savaşı sonrası Amerika'ya götürüp eğittiği on bin kadar Iraklı Kürt ve Suriye de ciddi bir ordu büyüklüğüne erişen YPG/PYD peşmerge saldırısını Güney sınırlarımıza yönlendireceklerdir. Irak ve Suriye güçlerinin de bu saldırıya ortak olma olasılığı da yüksek olacaktır. Saldırı NATO dışından yapılmamış olduğu için de karşı çıkacak herhangi bir NATO üyesi de olmayacaktır. Bu savımı abartılı bulanlar olursa kendilerinden şu soruya cevap vermelerini isterim; "üç ay önce Rusya'nın Ukrayna'ya böylesine kapsamlı bir saldırı düzenleyebileceğini hanginiz tahmin ederdi?"

        Yunanlılar, Yunanlı anlamına gelen Fransızca 'da Grec, İngilizce Greek sözcüklerini pek sevmezler. 20-25 yıl öncesine kadar Fransız ve İngiliz lügat ve ansiklopedilerinde bu tanımın karşılığında Yunanlı yazıldıktan sonra, güvenilmez, hırsız, üçkağıtçı gibi sıfat içeren sözcükler eklenirdi. Fransızların meşhur Larousse sözlüğünden bu sıfatları sildirmek için yıllarca uğraşmışlardır.

        Helen sözcüğü, Grek olmayan ulusların Grek kültüründen esinlenerek oluşturdukları uygarlığa mensup olanları kapsar. Örneğin Büyük İskender Grek değil Makedonyalıdır ve Helen kabul edilir."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Güncel Amerikan tuzağına dikkat! ABD Yunanistan’daki 9 üsle neyi amaçlıyor? Türkiye'nin savunma hamleleri rahatsız etti...
            SON DAKİKA