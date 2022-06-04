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    • 04.06.2022 13:24
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    • 04.06.2022 13:35
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    İşte Yunanistan'ın hukuksuz şekilde silahlandırdığı Keçi Adası! Böyle görüntülendi...

    Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan provokatif hamleleri sürüyor. Porovkasyonun parçalarından biri de bazı Adaların hukuksuz şekilde silahlandırılması... A Haber ekipleri Yunanistan tarafından silahlandırılan Keçi Adası'na 1 mil uzaklıkta yaşananları ekrana taşıdı. İşte detaylar...

    İşte Yunan’ın hukuksuzluk yaptığı Keçi adası!

    Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan provokatif hamleleri sürüyor.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin Mavi Vatan haritasını şikayet ettikten sonra Ege adalarına gitti. Miçotakis, illegal şekilde silahlandırılmış adalara, provokatif bir ziyarette bulundu.

    YUNANİSTAN'IN HUKUKSUZCA SİLAHLANDIRDIĞI KEÇİ ADASI
    A Haber ekipleri Yunanistan tarafından hukuksuz şekilde silahlandırılan Keçi Adası'na 1 mil uzaklıkta yaşananları ekrana taşıdı. Atina 1947 Paris anlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken 12 Adalar Bölgesi'ndeki adaları 1960 yılında beri silahlandırmaya devam ediyor.

    MİÇOTAKİS PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
    Bu adaya geçtiğimiz gün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ziyarette bulundu. Aynı zamanda adadaki askeri birliği de selamladı.

    Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu adaları Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ın uyarmıştı. Yunanistan ise Türkiye tarafından tehdit edildiği iddia ederek BM'nin 51. maddesine atıfta bulunarak adaları meşru müdafa hakkı çerçevesinde silahlandırdığını öne sürmüştü.

    Keçi Adası, Bodrum Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık olarak 4,7 mil uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar gereği kıta sahanlığı 6 mil. A Haber'in ekranlara taşıdığı Keçi Adası Türk karasuları içerisinde kalıyor. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırıyor.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel İşte Yunanistan'ın hukuksuz şekilde silahlandırdığı Keçi Adası! Böyle görüntülendi...
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