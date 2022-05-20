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    • Dünya
    • 20.05.2022 21:37
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    • 20.05.2022 21:39
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    Google pamuk eller cebe! Medya şirketlerine ödeme yapacaklar! Uzmanlar yorumladı: Türkiye'ye de ödeme yapması gerekir

    Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. A Haber'de söz konusu telif ödemesini yorumlayan uzmanlar, "Haber bir emek, haber için harcanan bir zaman var ve haber için harcanan bir para var. Bu anlamda Google’ın haberlere ve haber kuruşlarına telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım. Ayrıca çalıntı haberlerinde önüne geçilebilecek bir durumdan bahsediyoruz" dedi.

    Google pamuk eller cebe!

    Yapay zeka, arama motoru, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilişim, bilgisayar yazılımı, kuantum bilişim, e-ticaret ve tüketici elektroniğine odaklanan teknoloji şirketi Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti.

    Buna göre dev şirket, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacak.

    Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.

    UZMANLAR DİKKAT ÇEKTİ: TÜRKİYE İÇİN DE ÖDEMESİ GEREKİR

    İnternete yüklenen ücretsiz içeriklerden gelir elde eden Google telif hakkı ödeyecek. Google'ın Almanya, Fransa, Macaristan, Hollanda ve pek çok Avrupa ülkesi için telif hakkı ödeme kararıyla birlikte, teklifin Türkiye'de uygulanması isteniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Google'ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin ise, Türkiye için de ödeme yapması gerektiğini anlattı. Böylece telif hakkı nedeniyle çalıntı haberlerinde önüne geçilmiş olacak.

        HABER CİDDİ BİR EMEKTİR

        Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Haberin bir maliyeti var. Google'da aranan herşeyin de aslında Google'la bir kazancı var. Google bunlardan para kazanıyor. Haber bir emek, haber için harcanan bir zaman var ve haber için harcanan bir para var. Bu anlamda Google'ın haberlere ve haber kuruşlarına telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım. Ayrıca çalıntı haberlerinde önüne geçilebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Google platformunda taramaya girdiğinde bu tarz haber hırsızlıklarının da önüne geçilebilecek bir platformmuş gibi görünüyor.

        TÜRKİYE OLMASI GEREKİYOR

        Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin: Google bununla ilgili çalışmalarını yürütürken Avrupa'da belirli ülkelerle bu anlaşmayı yapıyor. Bu ülkelerin arasında şuanda Türkiye bulunmuyor maalesef. Tabii ki Türkiye'nin olması gereken bir durum var. Türkiye'nin de haber faaliyetlerinin, medya faaliyetlerinin çok fazla olduğu ve özellikle dijital internet haberciliğinin çok fazla kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Google'ın bu şekilde aynı Türkiye'de ki medya şirketlerine de yapması gerekiyor ödemelerinide.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Google pamuk eller cebe! Medya şirketlerine ödeme yapacaklar! Uzmanlar yorumladı: Türkiye'ye de ödeme yapması gerekir
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