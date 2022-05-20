Google pamuk eller cebe! Medya şirketlerine ödeme yapacaklar! Uzmanlar yorumladı: Türkiye'ye de ödeme yapması gerekir

HABER CİDDİ BİR EMEKTİR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Haberin bir maliyeti var. Google'da aranan herşeyin de aslında Google'la bir kazancı var. Google bunlardan para kazanıyor. Haber bir emek, haber için harcanan bir zaman var ve haber için harcanan bir para var. Bu anlamda Google'ın haberlere ve haber kuruşlarına telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım. Ayrıca çalıntı haberlerinde önüne geçilebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Google platformunda taramaya girdiğinde bu tarz haber hırsızlıklarının da önüne geçilebilecek bir platformmuş gibi görünüyor.

TÜRKİYE OLMASI GEREKİYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin: Google bununla ilgili çalışmalarını yürütürken Avrupa'da belirli ülkelerle bu anlaşmayı yapıyor. Bu ülkelerin arasında şuanda Türkiye bulunmuyor maalesef. Tabii ki Türkiye'nin olması gereken bir durum var. Türkiye'nin de haber faaliyetlerinin, medya faaliyetlerinin çok fazla olduğu ve özellikle dijital internet haberciliğinin çok fazla kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Google'ın bu şekilde aynı Türkiye'de ki medya şirketlerine de yapması gerekiyor ödemelerinide.