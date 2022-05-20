Google pamuk eller cebe! Medya şirketlerine ödeme yapacaklar! Uzmanlar yorumladı: Türkiye'ye de ödeme yapması gerekir

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.
UZMANLAR DİKKAT ÇEKTİ: TÜRKİYE İÇİN DE ÖDEMESİ GEREKİR
İnternete yüklenen ücretsiz içeriklerden gelir elde eden Google telif hakkı ödeyecek. Google'ın Almanya, Fransa, Macaristan, Hollanda ve pek çok Avrupa ülkesi için telif hakkı ödeme kararıyla birlikte, teklifin Türkiye'de uygulanması isteniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Google'ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin ise, Türkiye için de ödeme yapması gerektiğini anlattı. Böylece telif hakkı nedeniyle çalıntı haberlerinde önüne geçilmiş olacak.