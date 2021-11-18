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    • Teknoloji
    • 18.11.2021 16:36
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    • 18.11.2021 16:43
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    Google iyice köşeye sıkıştı! Bir ülkeden daha telif hamlesi! Sırada Türkiye var

    Google'ın tekelini kırmak için ülkeler teker teker harekete geçiyor. Avustralya'nın ardından Fransa'da da Google haber içeriklerine telif ödemesi yapmaya başlayacak. İmzalanan anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak. Türkiye'nin de yapacağı hamle ile Google'ı köşeye sıkıştırması ve bu yönde bir anlaşma yapması bekleniyor.

    Google iyice köşeye sıkıştı! Bir ülkeden daha telif hamlesi

    Son dönemin en çok tartışılan konularının başında gelen, Google ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının yayımlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına telif ödemesi gerekliliğine yönelik örnekler giderek artıyor.

    Dijital yayıncıların sosyal medya şirketlerine yaptığı baskılar ve yoğun uğraşlar sonucu birçok ülkeden art arda telif yasası haberleri gelmeye devam ederken Fransa'dan geçtiğimiz aylarda gelen haber, bu kararların uygulamaya geçtiğini gösterdi.



    GOOGLE FRANSA'DA TELİF ÖDEYECEK
    Sosyal medya devi Facebook'un, Fransa'da yayıncılarla el sıkıştığını duyurmasının ardından yeni bir hamle de Google'dan geldi.

    Google ve Fransız haber kuruluşu Agence France Presse (AFP), telif ödemeleri için el sıkıştıklarını duyurdu. Buna göre Google, Fransız haber ajansına online içerik için ödeme yapacak.

    5 YILLIK ANLAŞMA
    AFP'nin İcra Kurulu Başkanı Fabrice Fries, duyurduğu anlaşmada kararın "bilginin değerinin tanınması"na katkıda bulunacağını vurguladı. Google, beş yıllık anlaşmanın finansal koşullarını açıklamayı reddederken, Google Fransa Genel Müdürü Sebastien Missoffe, "Agence France-Presse ile yapılan bu anlaşma, komşu haklar konusunda Fransa'daki yayıncılar ve basın ajanslarıyla ortak bir zemin bulma konusundaki istekliliğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

    İnternet devi, geçtiğimiz aylarda, aralarında Fransa, Macaristan, Danimarka ve Hollanda'nın da olduğu birçok ülkede yüzlerce haber yayıncısıyla görüşmelere başladığını duyurmuştu.

        AVUSTRALYA DA DEVREDE
        Bu arada benzer adımlar Fransa'nın dışında Avustralya'da da atılıyor. Medya şirketlerinin uzun süredir devam eden bu talebiyle milyarlarca dolarlık bir gelir oluşturabileceği ifade ediliyor.

        TÜRKİYE DE GOOGLE'I KISKACA ALDI
        Türkiye de Google'ın tekel olmasını ve bu durumu kötüye kullanmasına karşı geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Dünya çapında firmaya arka arkaya onlarca dava açılırken, kesilen cezaların değeri milyarlarca doları buldu. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu Google'a 296 milyon TL idari para cezası kesti.

        Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak, rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesini ihlal ettiği sonucuna vardı.

        Türkiye'de de önümüzdeki dönemde Google'ın haber içeriklerine telif ödemesi yapması için düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.
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        Google iyice köşeye sıkıştı! Bir ülkeden daha telif hamlesi
        Haberler Teknoloji Google iyice köşeye sıkıştı! Bir ülkeden daha telif hamlesi! Sırada Türkiye var
            SON DAKİKA