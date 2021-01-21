2019'daki Netmarketshare tarafından hazırlanan raporda, Google'ın en çok arama yapılan arama motorlarında yüzde 74'lük oranla pazarda ezici bir üstünlüğünün olduğu açıklanmıştı. Eğer düzenleme Türkiye'de hazırlanıp geçerse geri kalan Yandex, Bing, Yahoo ve Baidu gibi arama motorları da uymak zorunda olacak.

"GOOGLE, MEDYA ŞİRKETLERİNE TELİF HAKKI ÖDEMESİ YAPMALI"

16 Nisan 2020'de Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar verdi.