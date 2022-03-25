Avrupa’da zam üstüne zam! Almanya’da ekmek 10 euro olabilir

Öte yandan, daha ucuz ürün satan süper marketler zinciri Aldi 150 ürün için fiyatları artırdığı açıkladı. Bir kilo buğday unu yüzde 15.6'lık bir artışla 39 cent yerine 45 cente mal oluyor.

Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke, birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.

AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı.