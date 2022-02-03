Katarlı siyasi analist Ali el-Heyl: Türkiye, Katar'ın NATO üyesi olmayan önemli müttefik (MNNA) statüsü almasına katkı sağladı

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Biden, "Katar ile ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu, Katar'ın on binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini" ifade ederek, Doha ile Washington arasında son 50 yılda derinleşen stratejik ortaklığın bir nişanesi olarak Katar'ı "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanıyacaklarını ve bu konuda Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de söz konusu görüşme sonrası Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Biden'ın Katar'ı "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanımasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü yansıttığını, ortaklık için de daha fazla fırsat oluşturduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın, ABD ve ordusunun Katar ile ilişkilerinin seyrini değiştireceğini, yeni fırsatlara kapı aralayacağını, eğitimler ve askeri teçhizatlara erişim için yeni bir alan açabileceğini kaydetti.

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