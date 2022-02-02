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    • 03.02.2022 13:58
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    Başkan Erdoğan bölgesel barış ve yeni işbirlikleri için Ukrayna'da! Kritik ziyaret öncesi önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e geldi. Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." dedi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararını değerlendiren Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların ölümüyle ilgili Avrupa'nın sessiz kaldığına dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan Ukrayna’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e geldi.

    Başkan Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

    Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

    ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY ONUNCU TOPLANTISINA KATILACAK
    Başkan Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Kiev'de yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacağı, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.

    Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.

    Başkan Erdoğan Ukrayna'da

    Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

    Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.


    KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ KONUŞTU
    Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin onuncu toplantısı için Kiev'e gideceklerini belirten Erdoğan, bugünün aynı zamanda Ukrayna ile tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümü olduğunu, bu ziyaretin ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyledi.

    Zelenskiy ile ikili görüşmenin ardından konsey toplantısına başkanlık edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

    Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinde son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Erdoğan, salgına rağmen geçen sene Ukrayna'dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçinin Türkiye'de misafir edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

    İkili ticaret hacminin de 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini, ziyaret vesilesiyle imzalanacak serbest ticaret anlaşmasıyla bu hedefe kısa zamanda ulaşılacağına inandığını belirtti.

    "KİEV'DEKİ TEMASLARIMIZ UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENMESİNE KATKIDA BULUNACAK"

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

    İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.

        Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum."

        Erdoğan, görüşmelerin Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Üç ayların ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin de bugün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, bu bereketli günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidişi öncesinde, Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "Türkiye'nin Ukrayna ziyaretinde dünyaya hangi mesajlar verilecek? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihi netleşti mi?" soruları üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

        "Bugün Sayın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız, ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bizlere vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama bu görüşmeleri yaptıktan sonra neyi nereye oturtacağımızı ve bu bölgenin önemli bir ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil."

        Erdoğan, iki ülke arasındaki sıkıntılı dönemin başarıyla atlatılmasını dileyerek, "Zira, bu ülkelerin temsilcileri 'Ukrayna için bir işgal söz konusu değildir', 'savaştan yana değiliz' buna benzer ifadeleri kullanıyorlar. Biz de zaten benzer şeyleri söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        "İŞİN OLUMLU ŞEKİLDE GELİŞMESİ HALİNDE KATAR İLE BURADAKİ DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Başkan Erdoğan, "Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda Türkiye-Katar anlaştı. Süreçte son durum nedir?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

        "Şu anda Taliban'ın kendi içerisinde bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını belirlemiş değiller. Bu son gelişmede malum, Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağının inmesi ve bu uçağın içerisinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcu bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar ile buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Kabil Havalimanı'nı da bu şekilde ele almak suretiyle bu süreci işletelim istiyoruz. Görüşmelerimiz iki ülke arasında devam ediyor. Temennim odur ki bunu başarıyla bitirir ve bir sonuca ulaştırırız."

        "BİZİM YAKLAŞIMIMIZ AYNI ŞEKİLDE İSRAİL TARAFINDAN DA MEVCUT"
        Bir gazetecinin, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaret tarihi netleşti mi? Ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılması muhtemel başka adımlar var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcuttur. Belki de Sayın Herzog'un gelmesinden önce onların özel temsilcilerinin bize geldiği gibi, biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndermek suretiyle ön çalışmayı arkadaşlarımız yapacaklar. Buna göre de süreci başlatacağız." dedi.

        "SAYGIYI DUYMAYANLARA DA KUSURA BAKMASINLAR BİZİM SAYGIMIZ OLMAYACAKTIR"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Avrupa Konseyi'nde, Osman Kavala dosyasıyla ilgili oylama gerçekleştirildi. Dosyanın AİHM'e intikal süreci resmen başlatıldı. AİHM'den ihlal kararı gelirse Türkiye'ye yönelik yaptırım söz konusu olacak, süreci nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

        "Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır."

        "BUGÜNE KADAR AB HEP SESSİZ KALMIŞTIR, DÜNYA SESSİZ KALMIŞTIR"
        Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı uluslararası hukuka aykırı davranışları sürüyor. Türkiye bu durumu her defasında vurguluyor ama hem AB hem de dünya sessizliğini koruyor. İlerleyen dönemde bu konuda adım atılması gündemde mi?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

        "Her şeyden önce 12 insanı dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botları şişlenerek ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Botların batırılması, insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın insanlara yönelik alışılmış tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var hiçbir işe yaramaz, sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte 12 insanı donmak suretiyle ölümlerine seyirci kaldılar. Bizler de bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözü önünde sürdüreceğiz, çünkü insanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir. Bu vazifemizi de en güzel şekliyle yerine getireceğiz. Mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz, bunu insani ve İslami görev olarak telakki ediyoruz."


        BAŞKAN ERDOĞAN'IN UKRAYNA PROGRAMI
        Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

        Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

        Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.



            UKRAYNA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN 30'UNCU YILI
            İki ülke ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olacak.

            Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de bir araya gelecek. Ziyarette yeni iş birliği adımlarının atılması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın da imzalanması öngörülüyor.



            RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
            Ancak görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna arasındaki tırmanan gerginlik olacak. Erdoğan ve Zelenskiy, Moskova-Kiev hattındaki tansiyonun düşmesi için neler yapılabileceğini değerlendirecek.

            Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'e 'bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması' için mesaj vermesi bekleniyor.



            PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK
            Erdoğan, krizin diğer tarafındaki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'i de yakın zamanda Türkiye'de ağırlayacak ve barışın sağlanması için Putin'e de aynı mesajları verecek.

                TÜRKİYE, UKRAYNA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN TESİSİNİN 30. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
                Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik ortak Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutladığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini vurguladı.

                Bakanlık, Türkiye'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

                Açıklamada, Ukrayna ile ilişkilerde karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatler temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme yaşandığı, bu durumun, bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğu belirtilerek, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamakta, Donbas'ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır." denildi.

                Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk ve iş birliği köprüsü kuran Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabaların Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

                "Bugün Kiev'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."

                TÜRKİYE VE UKRAYNA, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 30. YILINI KUTLUYOR
                Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 3 Şubat 1992'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

                Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

                "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı. İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

                Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçildi. Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yılı münasebetiyle bugün, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK Kiev'de toplanacak.
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