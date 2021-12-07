Son dakika: Katar'da Mehmetçik ile buluşan Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bu ziyaretleri vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının Türk askerlerine yönelik teveccühüne de yakından şahit olduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla gayretlerinizle disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum."

Erdoğan, Türk askerlerini büyük bir sevgiyle bağırlarına basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani olmak üzere tüm Katarlılara şükranlarını sundu.

Askerlere, üstlendikleri kutsal vazifelerde Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz eden Erdoğan, görevlerini layıkıyla yerine getirmelerinin iç huzuruyla memleketlerine, sevdiklerine kavuşmalarını temenni etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye sınırları içinde ve dışında kahramanca görev yapan tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.