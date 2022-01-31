Rusya-Ukrayna karşı karşıya! Savaş tamtamları Avrupa'yı dondurabilir

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.
Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği yaklaşık doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası işgal adımı, Avrupa'nın Rus gazına yönelik bir yaptırım hamlesi ve Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz akışını durdurma ihtimali tüm bölgede enerji krizinin devam ettiği bir dönemde endişeleri körüklüyor.
OLASI İŞGAL NEDENİYLE ALTERNATİF GÜZERGAHLARIN ÖNEMİ ARTIYOR
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı işgal etme tehdidi artan Rusya'nın gaz arzını daha da azaltması veya tamamen durdurmasına karşı acil durum planlaması yapmaya çalışıyor.