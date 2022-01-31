Rusya-Ukrayna karşı karşıya! Savaş tamtamları Avrupa'yı dondurabilir

Cezayir'in Avrupa'ya gaz akışını LNG ve İspanya ile İtalya'ya olan gaz hatları ile artırma imkanı bunuyor. Ancak Cezayir'in mevcut altyapı yetersizliğinden dolayı söz konusu gaz miktarını ancak yılda birkaç milyar metreküp yükseltmesi öngörülüyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) ise Avrupa'ya geçen yıl 8,1 milyar metreküp gaz gönderildi. Bu rakamın hızla yükseltilmesi mümkün görünmüyor.

Öte yandan, ekonomik toparlanma sonucunda artan talep nedeniyle küresel LNG piyasaları zaten sıkışık durumda bulunuyor.

LNG'sini Asya ülkelerine uzun dönem sözleşmelerle sağlayan Katar, hali hazırda tam kapasite üretim yaptığını, Rus gazının kesilmesi halinde Avrupa'ya katkı sağlamayacağını açıkladı.