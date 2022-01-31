ABD Başkanı Biden 'Katar' için Kongreyi bilgilendirdi: NATO üyesi olmayan önemli müttefik

"BUNU YAPMANIN ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR"

Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN "NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK" STATÜSÜ TANIDIĞI 18 ÜLKE VAR

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.