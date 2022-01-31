ABD Başkanı Biden 'Katar' için Kongreyi bilgilendirdi: NATO üyesi olmayan önemli müttefik

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Oval Ofis'te bir araya geldi.
"NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK"
Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi.
50 YILLIK ORTAKLIK
Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu belirten Biden, Katar'ın 10 binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini ifade etti.
Biden, bugün Emir Al Sani ile Körfez ve Orta Doğu'nun güvenliği, küresel enerji kaynaklarının istikrarı, Afganistan ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını kaydetti.
Katar Havayolları ile uçak üreticisi Boeing arasında yapılan 20 milyar dolarlık anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Biden, bunun Boeing'in yaptığı en büyük anlaşmalardan biri olduğunun altını çizdi.
"BUNU YAPMANIN ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR"
Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN "NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK" STATÜSÜ TANIDIĞI 18 ÜLKE VAR
ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.