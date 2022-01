Kazakistan'daki kanlı ayaklanmanın arkasından da George Soros çıktı! Gezi kalkışmasını örnek aldılar

"Gerçek siyasi reformlar ve dönüşümler olmadan Kazakistan'ın her vatandaşının ve ortak ülkemiz Kazakistan Cumhuriyeti'nin güvenliği, gelişimi ve ilerlemesi imkansızdır. Bugün tarihi bir an, bir hakikat ve uyanış anı, özgür yurttaşların yitirdikleri hak ve özgürlüklerini yeniden kazanmaları, devletin yaşamın her alanında sürdürülebilir kalkınma yolundan gitmesi gerektiği bir an geldi. Demokratik, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamalıyız!"