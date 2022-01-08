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    • Dünya
    • 08.01.2022 13:22
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    • 08.01.2022 14:18
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    Kazakistan'daki kanlı ayaklanmanın arkasından da George Soros çıktı! Gezi kalkışmasını örnek aldılar

    Kazakistan’da 6 gündür süregelen kanlı olaylar ülkeyi yabancı müdahaleye açık hale getirdi. Kaosun arkasından da "Turuncu" devrimlerin karanlık organizatörü George Soros çıktı. Kaosa giden süreçte başı çeken Uyan Kazakistan isimli sözde STK’nın Soros Vakfı tarafından kurulduğu ve fonlandığı tespit edildi. Kaos hareketinin hamleleriyle Gezi darbe girişimi süreci yaşananlar arasında büyük benzerlik bulunuyor. Öte yandan söz konusu darbe girişimine ABD, Avrupa ve Türkiye'deki terör örgütleri destek verirken Cumhur İttifakı ve Asya ülkeleri karşı duruyor. Haberin detayları...

    Kanlı ayaklanmanın arkasından da Soros çıktı

    Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestoların şiddet ve iç çatışmaya dönmesinin ardından olayların arkasındaki parmağın kim olduğu merak ediliyor. Gözler Soros destekli "Uyan Kazakistan" hareketine çevrilmiş durumda. Kanlı ayaklanma girişiminin can alıcı noktaları ortaya çıkıyor...

    Kazakistan'ın batı bölgelerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri ülkenin birçok bölgesine yayıldı. Protestolar yapılan zamlara karşı bir tepki olarak başlasa da kısa sürede iç çatışmalara dönüştü. Tansiyonun yükseldiği ülkede hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve eylemlerin fonlandığını söyledi. Çatışmaların saman alevi gibi hızla yayılması ve sosyal medyada eylemcilere silahların dağıtıldığı videoların ortaya çıkmasıyla akıllara ilk gelen soru "protestoların arkasında kim var?" sorusu oldu.

    KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARI SADECE TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET VE BATI DESTEKLİYOR

    Ülkedeki kanlı ayaklanma girişimine başta Türkiye'den Cumhur İttifakı, Türki Cumhuriyetler, Çin, Rusya, Belarus, Latin Amerika ülkeleri karşı çıktı.

    Millet İttifakı, FETÖ, PKK, ABD ve Avrupa'ysa Kazakistan'daki sokak terörünü gerçekleştirenleri savundu.

    "UYAN KAZAKİSTAN" YABANCI BAĞLANTILI ÇIKTI

        Bazı dernek ve kuruluşlar protestolara destek vermesiyle öne çıkıyor. "Oyan Qazaqstan (Uyan Kazakistan)" isimli STK ise bu kuruluşlar arasından en dikkat çekeni olarak öne çıkıyor. Peki, kim bu "Uyan Kazakistan" hareketi? Uyan Kazakistan hareketi, Aktivist Beybarys Tolymbekov ve Asya Tulesova'nın tutuklanması, yargılanması ve ardından hapis cezası ile mahkûm edilmesiyle 5 Haziran 2019'da kuruldu.

        BÜTÜN İSTEKLERİ POLİTİK

        Hareket, kendisini siyasi parti olarak görmemekle birlikte kuruluş amacı ve siyasi talepleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hareketin kuruluş amaçlarında siyasi baskıya son vermek, hükümet organları arasındaki gücün dağılımını reforme etmek, uluslararası standartlara uygun serbest seçimler ve kendi kendini yönetme sistemi dahil olmak üzere dokuz maddelik amaçlar listesi deklare ediliyor. Ayrıca Uyan Kazakistan hareketi, 2019'da gerçekleştirilen protestoların da birçoğunda yer almıştı. Kazakistan'da 2 Ocak'ta patlak veren olaylar sonrası Uyan Kazakistan hareketi yine sahneye çıktı. Her kargaşada benzer taleplerini sürdüren hareket 9 maddelik bildirilerini yineledi.

        SLOGANLARI ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

        Hareketin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gerçek siyasi reformlar ve dönüşümler olmadan Kazakistan'ın her vatandaşının ve ortak ülkemiz Kazakistan Cumhuriyeti'nin güvenliği, gelişimi ve ilerlemesi imkansızdır. Bugün tarihi bir an, bir hakikat ve uyanış anı, özgür yurttaşların yitirdikleri hak ve özgürlüklerini yeniden kazanmaları, devletin yaşamın her alanında sürdürülebilir kalkınma yolundan gitmesi gerektiği bir an geldi. Demokratik, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamalıyız!"

        KAOS LORDU GEORGE SOROS'UN SALDIRISI DEŞİFRE OLDU

            Öte yandan Uyan Kazakistan hareketinin tartışılan bir diğer yönü ise dünyanın pek çok yerinde kaos ve çatışmanın finansörü olarak görülen Soros'tan destek alıyor olması. 1995'den beri Kazakistan'da aktif olarak faaliyet gösteren Soros Vakfı'nın ülkedeki STK'ları desteklemek için 100 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor. "Uyan Kazakistan" hareketinin kuruluş deklarasyonu, 5 Haziran 2019 tarihinde dördü Soros Vakfı'nın ve diğer yabancı merkezlerin etkin üyeleri olan beş kişi tarafından sunulmuştu. Beşinci kurucu ise Dimash Alzhanov adında bir siyaset bilimci. Alzhanov'un Amerikan Kurumu Ulusal Dış İlişkiler Enstitüsü (NDI)'nün eski koordinatörü ve AGİT Ukrayna Gözlem Misyonu'nun (2014) üyeliğini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

            "UYAN KAZAKİSTAN HAREKETİ" FETÖ'CÜ BİRİKİM DERGİSİNDE

            Diriliş Postası'ın haberine göre, kaynaklar araştırıldığı zaman Uyan Kazakistan hareketine dair 2019'da dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Birikim Dergisi'nde Wilson Center eski üyesi ve Londra Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Gül Berna Özcan'ın "Uyan Kazakistan!: "Men Oyandım" başlığıyla yayımlanan yazıda harekete dair bilgiler yer aldı. Dergi 2012'nin ekim sayısında FETÖ temasıyla yayınlanmıştı.

            NED'DEN 'TURUNCULARA' 2.5 MİLYON DOLAR FON

            'Turuncu devrim' girişimlerinin arkasındaki ABD'nin, Kazakistan'a yıllardır süren ilgisi dikkat çekiyor. ABD federal bütçesinden faydalanan, dünyadaki ayrılıkçı faaliyetlerin sponsoru NED, Kazakistan'daki bölücü faaliyetlere son 4 yılda 2,5 milyon doları aşkın destek verdi.

                Avrasya'daki kritik konumu nedeniyle Kazakistan yıllardır ABD'nin ilgisini çekiyor. Bu ilgi CIA operasyonlarının maddi kaynaklarından Ulusal Demokrasi Vakfı (National Endowment for Democracy-NED)'nın faaliyetlerinde net bir şekilde görülüyor. Aydınlık'ın haberine göre NED, ABD bütçesinden aldığı milyonlarca dolar fonla, kurduğu taşeron kuruluşlarla dünyada 'demokrasi ve özgürlük' maskeli etnik, dini bölücülüğü destekliyor, ulus devletleri hedef alıyor. Çin'e karşı sözde Doğu Türkistan bölücülüğüne de son 5 yılda 3 milyon 338 bin 698 dolar fon harcadı. NED'in Türkiye'ye de ilgisi mevcut. Bu kapsamda 2016-2019 yıllarında Türkiye'de bağımsız medyanın güçlendirilmesi, ifade özgürlüğü başlıklarında 682 bin 400 dolar fon verdi.

                NED'in sitesinde açıkladığı rakamlara göre 2016-2020 yılları arasında "insan hakları, sivil katılımları teşvik etmek, sivil toplumu teşvik etmek, bağımsız medyayı destekleme, çevre hakları" gibi başlıklarda sadece son 4 yılda 2,5 milyon doları aşkın fon verildi. İşte öne çıkan fonlar şu şekilde:

                'İNSAN HAKLARI' EĞİTİMİ

                Proje Adı: İnsan Haklarını Savunmak

                Kuruluş Adı: Ceza Reformu ve İnsan Haklarını İzleme Komitesi

                Proje Odağı: İnsan Hakları

                Tarif: Kazakistan'daki vatandaşların adalete erişimini geliştirmek. Örgüt Pavlodar Oblastosunda insan haklarını izleyecek; hakimleri, avukatları ve ceza adalet sistemindeki diğer katılımcıları Kazakistan'ın uluslararası insan hakları taahhütleri hakkında eğitmek; ve insan hakları ihlalleri mağdurlarına adli yardım sağlamak. Kuruluş ayrıca adli yardım çalışmalarını gazetecilere ve bölge sakinlerine yönelik insan hakları eğitim programlarıyla da tamamlayacak.

                Yıl: 2016

                Tutar: 38.821 dolar

                "GENÇ AKTİVİSTLERİ HAREKETE GEÇİRMEK"

                Proje Adı: Sivil Eğitim ve İnsan Haklarının Desteklenmesi

                Kuruluş Adı: Özgürlük Evi

                Proje Odağı: Yurttaşlık Eğitimi

                Tarif: Kazakistan'da gençler arasında demokratik fikir ve değerleri teşvik etmek. Örgüt, yeni nesil genç aktivistleri harekete geçirmeyi amaçlayan ulusal bir sivil eğitim kampanyası yürütecek. Temel insan hakları ve sivil aktivizm, pratik egzersizler ve gençlerin önderliğindeki küçük sivil inisiyatifler konulu bir dizi konferansla, program, başta ülkenin uzak bölgelerinde olmak üzere yerel düzeydeki gençler arasında sivil katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

                Yıl: 2016

                Tutar: 115.894 dolar

                DAVALARI YURT DIŞINA TAŞIMAK

                Proje Adı: Halkın Katılımını Teşvik Etmek

                Kuruluş Adı: Ekolojik Toplum & Yeşil Kurtuluş

                Proje Odağı: Hesap Verebilirlik ve Yönetişim

                Tarif: Kazakistan'da hukukun üstünlüğünü ve adalete erişimi teşvik etmek. Kuruluş, çevresel tehlikeler hakkında bilgi edinecek ve analiz edecek, izleme yapacak, hukuk danışmanlığı yapacak, bireylere ve toplum kuruluşlarına yardımcı olacak, davalarını yurt içi ve yurt dışı mahkemelere götürecek ve bulgularını kamuoyuna açıklayacaktır.

                Yıl: 2017

                    Tutar: 163.711 dolar

                    'DEMOKRATİK FİKİRLERİ

                    TEŞVİK ETMEK'

                    Proje Adı: Sivil Eğitim ve İnsan Haklarının Desteklenmesi

                    Kuruluş Adı: Özgürlük Evi

                    Proje Odağı: Yurttaşlık Eğitimi

                    Tarif: Gençler arasında demokratik fikir ve değerleri teşvik etmek. Kuruluş, sivil eğitim müfredatını güncelleyecek ve eğitmen kadrosunu genişletmek için bir eğitmen eğitimi etkinliği yürütecektir. Organizasyon daha sonra bu ekipleri izleyecek ve sivil eğitim kursunun üç ek tekrarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır. Son olarak, kuruluş kursun Rusça ve Kazakça sürümlerini çevrimiçi bir formatta dijitalleştirecek ve yayınlayacaktır.

                    Yıl: 2018

                    Tutar: 209.191 dolar

                    SİVİL AKTİVİZM OKULU

                    Proje Adı: İnsan Hakları Yüksekokulu

                    Kuruluş Adı: Kazakistan Gençlik Bilgi Servisi

                    Proje Odağı: Yurttaşlık Eğitimi

                    Tarif: Kazakistan'daki genç insan hakları aktivistlerinin mesleki gelişimlerini teşvik etmek. Organizasyon, Kazakistan'ın altı bölgesinde genç insan hakları aktivistlerine yönelik insan hakları, sivil aktivizm ve ulusal ve uluslararası insan hakları mevzuatının temelleri hakkında tanıtım seminerleri verecek. Organizasyon daha sonra ileri düzey bir eğitim semineri ve bir sivil aktivizm okulu yürütecek. Seçilen katılımcılar kendi bölgelerinde insan hakları girişimlerini ve kampanyalarını uygulayacaklardır.

                    Yıl: 2019

                    Tutarı: 129.500 dolar

                    MEDYAYA 45 BİN DOLAR

                    Proje Adı: Bağımsız Medyayı Destekleme

                    Kuruluş Adı: CA Analizi ve Araştırma Merkezi Limited

                    Proje Odağı: Bilgi Edinme Özgürlüğü

                    Tarif: Kazakistan'daki siyasi, sosyal ve ekonomik durum hakkında haber ve analizlerin yayınlanmasını desteklemek. Yeni bir web sitesi korunacaktır. İncelemeler, multimedya, analiz ve uzun biçimli içerikler üretilecektir.

                    Yıl: 2019

                    Tutar: 45.000 dolar

                    KAZAK VATANDAŞLARI 'BİLGİLENDİRME'

                    Proje Adı: Sivil Katılımı Teşvik Etmek

                    Proje Bölgesi: Avrasya

                    Proje Ülkesi: Kazakistan

                    Proje Odağı: Demokratik Fikir ve Değerler

                    Tarif: Kazak vatandaşlarını sivil katılım ve güncel olaylar hakkında bilgilendirmek. Kuruluş, sivil aktivistlerin, insan hakları savunucularının ve diğer kültürel açıdan önemli kişilerin faaliyetlerini kapsayacak bir web sitesi işletecek. Mümkün olduğunda, site sivil aktivistleri, insan hakları savunucularını ve diğer ülkelerdeki güncel gelişmeleri de kapsayacak.

                    Yıl: 2020

                    Tutar: 40.000 dolar

                    YABANCI FONLAR 2016'DA TARTIŞILMIŞ

                        Kazakistan'da yabancı kuruluşların sivil toplum kuruluşlarına ilgisi 2016'da da tartışılmış. Nur.Kz internet sitesinde 2016'da yayınlanan "Kazakistan'daki aktivistleri eğitmek için yabancı vakıflar ne kadar harcıyor" başlıklı raporda, "Kar leoparlarını korumaktan cinsel azınlıkları desteklemeye kadar her şeyi yapabilirler." deniliyor. Makalede şu ifadeler yer alıyor: "Soros-Kazakistan Vakfı 2013 yılında 651 milyon tenge harcayarak 238 hibe verdi, 2014 yılında maliyetler 704 milyon tengeye yükseldi. 2014 yılında, Ulusal Demokrasi Bağışı, toplanma özgürlüğünü izlemek için 37.000 dolar, insan haklarını korumak için 40.000 dolar, sivil katılımı teşvik etmek için 132.000 dolar, insan hakları aktivistlerini eğitmek için 75.000 dolar, Kazakistan'ın batı bölgelerindeki sivil toplum aktivistlerini eğitmek için 33.000 dolar ve kadınlara yardım etmek için 41.000 dolar verdi. Güney bölgelerinde insan kaçakçılığı kurbanı olan 89 bin dolar."

                        KAZAK MUHALİF KIEV'DE ÜS KURDU: HEDEFİMİZ NAZARBAYEV REJİMİNİ TAMAMEN DEVİRMEKTİR

                        Öte yandan Kazakistan'daki olaylara ilişkin bir diğer Soros bağlantısı ise sürgündeki eski Enerji Bakanı Muhtar Ablyazov. Kazakistan'daki eylemlere öncülük etmek istediğini açıkladı. Şu an Ukrayna'da bulunan Muhtar Ablyazov, protestoları koordine etmek için başkent Kiev'de bir merkez kurduğunu duyurdu belirtti ve sokağa çıkan Kazakların kendisiyle iletişime geçmesi için iki telefon numarası yayımladı. Önceki gün bir Ukrayna televizyonuna açıklama yapan Ablyazov "Hedefimiz Nazarbayev rejimini tamamen devirmektir. Bu rejime destek verenleri ömür boyu hapse mahkûm kılacağız" diye konuştu. Ablyazov, 2005 yılında Kırgızistan'da 'lale devrimi'ni finanse ettiğini söylemişti.

                        Ablyazov, Kazakistan üzerindeki Avrasya-Atlantik çatışmasında eylemcilerin milli politikalara karşı mücadele etmesine karşı kafa karıştıran hileli slogan üretiyor.

                        Özellikle Almatı'da yoğunlaşan şiddet eylemlerinde sözde göstericilerin üzerinde otomatik silahlar göründü. Cumhurbaşkanı Tokayev'in "terörist karakterde" diye nitelendirdiği eylemciler 3 güvenlik gücünün kafasını kesti.

                        BATI MEDYASININ "PRENSİ"

                        Muhtar Ablyazov, önceki gün bir Ukrayna televizyon kanalında ağırlandı. Daha sonra da Agence France-Presse (AFP)'ye konuştu ve açıklamaları Batı medyasında ilk sıralarda yayımlandı. Ablyazov, Paris'te AFP'ye verdiği demeçte, "Rejimin sona erdiğini düşünüyorum. Artık sadece ne kadar süreceği bir soru var" iddiasında bulundu: "Kelimenin tam anlamıyla üç gün içinde bir devrim gerçekleşti ve bu gerçekten halk bilincinde bir devrim ve insanlar zayıf olmadıklarını anladılar."

                        Nazarbayev'in heykellerinin indirildiğine ve Tokayev'in kabinesini görevden alma hamlesine atıfta bulunan Ablyazov, "İnsanlar artık birleşirlerse heykelleri indirebileceklerine ve hükümeti istifaya zorlayabileceklerine inanıyorlar" dedi.

                        Önceki gün Ukrayna televizyonuna da "Nazarbayev rejimine destek veren herkesin sonu ömür boyu hapis olacak" diye konuşmuştu.

                            Siyasi yasaklı olan ve Kazakistan'a dönemeyen Muhtar Abyazov'un "eylemleri büyütelim, demokratik sistemi egemen kılalım" açıklamalarının ise arkasında Batı'dan aldığı destek bulunuyor. AFP'ye Başkan Emmanuel Macron ile görüşmek istediğini de söyleyen Ablyazov, Kazakistan'da cinayet ve zimmete para geçirme suçundan gıyabında yargılayıp mahkûm edilmişti.

                            UKRAYNA'NIN AMERİKANCILARA DESTEĞİ

                            Ablyazov, Fransa'da mülteci statüsü kazandıktan sonra şimdi Paris'te yaşıyor. Paris-Kiev arası mekik dokuyan Ablyazov, Kazakistan içindeki Batıcı muhalefetin ve çeşitli terör grupları arasında koordine sağlama rolünü yürütüyor. Kazakistan'daki eylemlerden önce Kiev'e geçmesi ve burada bir merkez kurması ise 2014'te Batıcı darbenin başarılı olduğu Ukrayna'nın, Kazakistan'da Amerikan yanlısı ayaklanmaya verdiği desteği gözler önüne seriyor.

                            "YENİ HÜKÜMETTE BAŞBAKAN OLACAĞIM"

                            2005-2009 yılları arasında Kazakistan'ın en büyük bankalarından BTA Bank'a başkanlık eden Ablyazov, bu bankadan zimmetine 6 milyar dolar geçirdiği suçuyla yargılanmıştı. Ablyazov, artık cumhurbaşkanının olmayacağı yeni bir parlamenter sistemde ülkenin başbakanı olmak istediğini söylüyor. Kazakistan'da renkli darbenin başarılı olacağını uman Muhtar, "Nursultan Nazarbayev rejimini deviren geçici hükümet, serbest seçimlerden yarım yıl önce benim başkanlığımda yönetilecek." açıklaması yaptı.

                            BATI'YI YARDIMA ÇAĞIRDI

                            Muhtar Ablyazov, Kazakistan'ın da bileşeni olduğu ve Tokayev tarafından ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nü "işgalci" olarak nitelendiriyor çünkü onun amacı Batı'nın ülkeye müdahale etmesi.

                            AFP'ye yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri Kazak liderliğine karşı yaptırımlar uygulamaya ve ülkede demokrasinin inşası için "yardım" etmeye çağırdı.

                            KAZAKİSTAN'IN DEMOKRATİK SEÇİMİ PARTİSİ VE ATLANTİKÇİ 'MUHALEFET'

                            Muhtar Ablyazov, 1998-1999 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı görevini yürüttü. Görevi boyunca ekonomiyi liberalleştirme ve özelleştirme politikaları izledi, gümrükleri indirmek ve Batı tipi piyasa sistemini Kazakistan'da inşa etmek için çalıştı.

                            18 Kasım 2001'de, Muhtar Ablyazov ve Galymzhan Zhakiyanov başkanlığındaki bir grup tanınmış Kazak hükümet yetkilisi ve iş adamı, "Kazakistan'ın Demokratik Seçimi" (DCK) muhalif bir hareketin kurulduğunu duyurdu. Hareket, 2004 yılında partileşti ve bu yıl yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise giremedi.

                            Galymzhan Zhakiyanov da tıpkı Ablyazov gibi ülkedeki Amerikancıların simge isimlerinden ve 1997-2001 yıllarında Pavlador bölgesinde valilik görevinde bulundu. Bu yıllarda görevi kötüye kullanmak suçundan hapsedilen Zhakiyanov, Kazakistan'ın Demokratik Seçimi hareketinin kurucularından. Örgüt ilk eylemi 2002'de Almatı'da yaptı. Bugün de terör eyleminin üssü olan şehir, örgütün ciddi etkisinin olduğu bir bölge.

                            ABLYAZOV'UN TUTUKLANMASI

                            Kazakistan'ın Demokratik Seçimi (DCK)'nin Batı yanlısı politikalarına karşı Nazarbayev hükümeti önlem almaya başladı ve hareketin kurucusu Muhtar Ablyazov, 27 Mart 2002'de tutuklandı.

                            Ablyazov'un tutuklanmasına Uluslararası İnsan Hakları İzleme Komitesi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu ve ABD Dışişleri Bakanlığı gibi emperyalist kuruluşlar müdahil olmaya çalıştı ve sözde davada pek çok usul hataları olduğunu iddia ettiler.

                            ALMAN, İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN ZHAKİYANOV PAZARLIĞI

                            Hareketin ikinci lideri konumuna olan Galymzhan Zhakiyanov önce 2002 yılında tutuklandı, 2006'da serbest bırakıldı. Daha sonra kendisine 2012 yılında yeniden cezai tatbikat uygulandı. 3 Mart 2012'de Galymzhan Zhakiyanov'un Almatı'da bir otelde gözaltına alınma işlemi, Zhakiyanov'un Fransız, Alman ve İngiliz Büyükelçilerinin olduğu bir siteye sığınmasıyla tam olarak başarılı olamadı. Bir yanda üç büyükelçilik, diğer yanda Kazakistan İçişleri Bakanlığı arasında beş günlük müzakerelerin ardından, nihayet bir anlaşmaya varıldı ve Batılı ülkelerin dayatmasıyla Zhakiyanov'a adil ve şeffaf bir yargılama, ön soruşturmalar süresince ev hapsi ve AB diplomatlarına erişim garantisi verilerek Kazak makamlara teslim edildi.

                            Yargılama sırasında Zhakiyanov, Pavlodar bölgesinin valisi olarak görev yaptığı dönemde görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Müfettişler, bazı şirketlerin zorla özelleştirildiğini ve devlet hazinesini zarara uğrattığını tespit etti.

                            Zhakiyanov 2012 yılında bir şekilde ülkeden kaçmayı başardı ve ABD'ye yerleşti. 2013 yılında yaptığı açıklamada siyaset ile artık ilgilenmediğini söylese de Kazakistan'da turuncu darbecileri fonladığı ve eylemlere yön verdiği iddia ediliyor.

                            ABD KAZAK ELÇİLİĞİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞ!

                            Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kazakistan Büyükelçiliği'nin 16 Aralık'ta "Gösteri Uyarısı" adıyla yayınlamış olduğu bir duyuru dikkat çekti. Duyuruda, olaylardan yaklaşık 2 hafta önce, Kazakistan'ın Demokratik Seçimi öncülüğünde sokak eylemlerinin başlayacağı ve gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşme "riski" olduğu ifade ediliyor.

                            Yer olarak "Nur-Sultan, Almatı, Çimkent, muhtemelen diğer şehirler" vurgusu yapılan duyuruda, göstericilerin Kazakistan hükümetinin istifasını talep etmek için toplanacağı belirtiliyor. Göstericilerin amacının ise "İlk Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra tüm siyasi tutsaklara özgürlük olduğu vurgulanıyor.

                            ABD Elçiliğinin duyurusu "Büyükelçilik personeline protestolardan kaçınmaları talimatı verildi. Barışçıl olması amaçlanan gösteriler bile çatışmaya dönüşebilir ve şiddete dönüşebilir. Büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız gösterilerden kaçınmalı ve dikkatli olmalısınız." ifadeleri dikkat çekiyor.

                            ABD'nin geçmişte Türkiye dâhil birçok ülkedeki büyükelçilik duyuruları, bombalı saldırı, terör eylemleri ve şiddet gösterilerini önceden "tahmin etme" gibi bir "yeteneğe" sahip.

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