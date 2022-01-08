Kazakistan'daki kanlı ayaklanmanın arkasından da George Soros çıktı! Gezi kalkışmasını örnek aldılar

Avrasya'daki kritik konumu nedeniyle Kazakistan yıllardır ABD'nin ilgisini çekiyor. Bu ilgi CIA operasyonlarının maddi kaynaklarından Ulusal Demokrasi Vakfı (National Endowment for Democracy-NED)'nın faaliyetlerinde net bir şekilde görülüyor. Aydınlık'ın haberine göre NED, ABD bütçesinden aldığı milyonlarca dolar fonla, kurduğu taşeron kuruluşlarla dünyada 'demokrasi ve özgürlük' maskeli etnik, dini bölücülüğü destekliyor, ulus devletleri hedef alıyor. Çin'e karşı sözde Doğu Türkistan bölücülüğüne de son 5 yılda 3 milyon 338 bin 698 dolar fon harcadı. NED'in Türkiye'ye de ilgisi mevcut. Bu kapsamda 2016-2019 yıllarında Türkiye'de bağımsız medyanın güçlendirilmesi, ifade özgürlüğü başlıklarında 682 bin 400 dolar fon verdi.

NED'in sitesinde açıkladığı rakamlara göre 2016-2020 yılları arasında "insan hakları, sivil katılımları teşvik etmek, sivil toplumu teşvik etmek, bağımsız medyayı destekleme, çevre hakları" gibi başlıklarda sadece son 4 yılda 2,5 milyon doları aşkın fon verildi. İşte öne çıkan fonlar şu şekilde:

'İNSAN HAKLARI' EĞİTİMİ

Proje Adı: İnsan Haklarını Savunmak

Kuruluş Adı: Ceza Reformu ve İnsan Haklarını İzleme Komitesi

Proje Odağı: İnsan Hakları

Tarif: Kazakistan'daki vatandaşların adalete erişimini geliştirmek. Örgüt Pavlodar Oblastosunda insan haklarını izleyecek; hakimleri, avukatları ve ceza adalet sistemindeki diğer katılımcıları Kazakistan'ın uluslararası insan hakları taahhütleri hakkında eğitmek; ve insan hakları ihlalleri mağdurlarına adli yardım sağlamak. Kuruluş ayrıca adli yardım çalışmalarını gazetecilere ve bölge sakinlerine yönelik insan hakları eğitim programlarıyla da tamamlayacak.

Yıl: 2016