Kazakistan'daki kanlı ayaklanmanın arkasından da George Soros çıktı! Gezi kalkışmasını örnek aldılar

2005-2009 yılları arasında Kazakistan'ın en büyük bankalarından BTA Bank'a başkanlık eden Ablyazov, bu bankadan zimmetine 6 milyar dolar geçirdiği suçuyla yargılanmıştı. Ablyazov, artık cumhurbaşkanının olmayacağı yeni bir parlamenter sistemde ülkenin başbakanı olmak istediğini söylüyor. Kazakistan'da renkli darbenin başarılı olacağını uman Muhtar, "Nursultan Nazarbayev rejimini deviren geçici hükümet, serbest seçimlerden yarım yıl önce benim başkanlığımda yönetilecek." açıklaması yaptı.
BATI'YI YARDIMA ÇAĞIRDI
Muhtar Ablyazov, Kazakistan'ın da bileşeni olduğu ve Tokayev tarafından ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nü "işgalci" olarak nitelendiriyor çünkü onun amacı Batı'nın ülkeye müdahale etmesi.
AFP'ye yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri Kazak liderliğine karşı yaptırımlar uygulamaya ve ülkede demokrasinin inşası için "yardım" etmeye çağırdı.
KAZAKİSTAN'IN DEMOKRATİK SEÇİMİ PARTİSİ VE ATLANTİKÇİ 'MUHALEFET'
Muhtar Ablyazov, 1998-1999 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı görevini yürüttü. Görevi boyunca ekonomiyi liberalleştirme ve özelleştirme politikaları izledi, gümrükleri indirmek ve Batı tipi piyasa sistemini Kazakistan'da inşa etmek için çalıştı.
18 Kasım 2001'de, Muhtar Ablyazov ve Galymzhan Zhakiyanov başkanlığındaki bir grup tanınmış Kazak hükümet yetkilisi ve iş adamı, "Kazakistan'ın Demokratik Seçimi" (DCK) muhalif bir hareketin kurulduğunu duyurdu. Hareket, 2004 yılında partileşti ve bu yıl yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise giremedi.
Galymzhan Zhakiyanov da tıpkı Ablyazov gibi ülkedeki Amerikancıların simge isimlerinden ve 1997-2001 yıllarında Pavlador bölgesinde valilik görevinde bulundu. Bu yıllarda görevi kötüye kullanmak suçundan hapsedilen Zhakiyanov, Kazakistan'ın Demokratik Seçimi hareketinin kurucularından. Örgüt ilk eylemi 2002'de Almatı'da yaptı. Bugün de terör eyleminin üssü olan şehir, örgütün ciddi etkisinin olduğu bir bölge.
ABLYAZOV'UN TUTUKLANMASI
Kazakistan'ın Demokratik Seçimi (DCK)'nin Batı yanlısı politikalarına karşı Nazarbayev hükümeti önlem almaya başladı ve hareketin kurucusu Muhtar Ablyazov, 27 Mart 2002'de tutuklandı.
Ablyazov'un tutuklanmasına Uluslararası İnsan Hakları İzleme Komitesi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu ve ABD Dışişleri Bakanlığı gibi emperyalist kuruluşlar müdahil olmaya çalıştı ve sözde davada pek çok usul hataları olduğunu iddia ettiler.
ALMAN, İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN ZHAKİYANOV PAZARLIĞI
Hareketin ikinci lideri konumuna olan Galymzhan Zhakiyanov önce 2002 yılında tutuklandı, 2006'da serbest bırakıldı. Daha sonra kendisine 2012 yılında yeniden cezai tatbikat uygulandı. 3 Mart 2012'de Galymzhan Zhakiyanov'un Almatı'da bir otelde gözaltına alınma işlemi, Zhakiyanov'un Fransız, Alman ve İngiliz Büyükelçilerinin olduğu bir siteye sığınmasıyla tam olarak başarılı olamadı. Bir yanda üç büyükelçilik, diğer yanda Kazakistan İçişleri Bakanlığı arasında beş günlük müzakerelerin ardından, nihayet bir anlaşmaya varıldı ve Batılı ülkelerin dayatmasıyla Zhakiyanov'a adil ve şeffaf bir yargılama, ön soruşturmalar süresince ev hapsi ve AB diplomatlarına erişim garantisi verilerek Kazak makamlara teslim edildi.
Yargılama sırasında Zhakiyanov, Pavlodar bölgesinin valisi olarak görev yaptığı dönemde görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Müfettişler, bazı şirketlerin zorla özelleştirildiğini ve devlet hazinesini zarara uğrattığını tespit etti.
Zhakiyanov 2012 yılında bir şekilde ülkeden kaçmayı başardı ve ABD'ye yerleşti. 2013 yılında yaptığı açıklamada siyaset ile artık ilgilenmediğini söylese de Kazakistan'da turuncu darbecileri fonladığı ve eylemlere yön verdiği iddia ediliyor.
ABD KAZAK ELÇİLİĞİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞ!