Kazakistan'da "matruşka" darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp
Dünyanın kilitlendiği Kazakistan'dan sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Ülkeye Rusya ve müttefiklerinin askerlerinin konuşlanması da sürüyor. Kazakistan'da yer yerinden oynarken ülkenin milli lideri Nursultan Nazarbayev'in nerede bulunduğu açıklık kazanmadı. Öte yandan eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
08.01.2022 08:29
- Son Güncelleme: 08.01.2022 09:15
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde silahlı isyana dönüşen olaylarla ilgili önemli bir karar alarak, polis ve orduya "teröristleri gördüğünüz yerde vurun" emrini verdi.
Bu sert açıklama, Rusya'nın 'barış gücü' adı altında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Kazakistan'da binlerce asker indirmesi sonrasında geldi.
'20 BİN TERÖRİST' İDDİASI
Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu.