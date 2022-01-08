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Haberler Dünya Kazakistan'da "matruşka" darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Kazakistan'da "matruşka" darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Dünyanın kilitlendiği Kazakistan'dan sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Ülkeye Rusya ve müttefiklerinin askerlerinin konuşlanması da sürüyor. Kazakistan'da yer yerinden oynarken ülkenin milli lideri Nursultan Nazarbayev'in nerede bulunduğu açıklık kazanmadı. Öte yandan eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

08.01.2022 08:29 - Son Güncelleme: 08.01.2022 09:15
Kazakistan’da matruşka darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde silahlı isyana dönüşen olaylarla ilgili önemli bir karar alarak, polis ve orduya "teröristleri gördüğünüz yerde vurun" emrini verdi.

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Kazakistan’da matruşka darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Bu sert açıklama, Rusya'nın 'barış gücü' adı altında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Kazakistan'da binlerce asker indirmesi sonrasında geldi.

Kazakistan’da matruşka darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

'20 BİN TERÖRİST' İDDİASI
Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu.

Kazakistan’da matruşka darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Ayrıca tüm güvenlik güçlerine elinde silahlı teröristleri görüldükleri yerde imha amaçlı ateş açma izni verdim. Dünya ülkelerinden eli silahlı isyancılarla görüşmeler yapmamız telkin ediliyor.

Kazakistan’da matruşka darbesi mi? Tokayev ‘vur’ emri verdi! Milli lider Nursultan Nazarbayev kayıp

Daha saçma bir öneri olamaz. Teröristlerle hiçbir görüşme ve müzakere yürütme niyetimiz yok" dedi.

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