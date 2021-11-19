ABD Başkanı Biden'a kolonoskopi! Yetkiler Başkan Yardımcısı Harris'e devredilecek

BIDEN'IN GAFLARI VE UNUTKANLIKLARI

ABD Başkanı Biden son dönemde kameralar karşısındaki gafları ve unutkanlıkları ile gündeme geliyor. Uçağa binerken de 3 kez peş peşe düşerek kameralara yakalanan Biden, Glasgow'da düzenlenen COP26 iklim zirvesinin açılış konuşmalarında 'uykuya dalarken' yakalandı.

"ABD BAŞKANI KAMALA HARRIS"

Biden dün de koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unuttu. Amerika'nın başkanının, yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

KAMALA HARRIS ABD'NİN YENİ BAŞKANI MI OLACAK?

Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı.

ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.