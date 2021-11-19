Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.11.2021 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 18:11
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden'a kolonoskopi! Yetkiler Başkan Yardımcısı Harris'e devredilecek

    Son dakika haberleri... Kameralar karşısında yaptığı gaflar ve unutkanlıklarla sağlık sorunu olduğu bilinen ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden’a kolonoskopi!

    ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı duyuruldu.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın operasyon geçireceği sırada yetkilerinin kimde olacağına dair açıklama yaptı.

    YETKİLERİNİ YARDIMCISI HARRIS'E DEVREDECEK
    Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

    Başkan Yardımcısı Harris'in bu süre zarfında Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacağı notu paylaşıldı.

    Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

    ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

        BIDEN'IN GAFLARI VE UNUTKANLIKLARI
        ABD Başkanı Biden son dönemde kameralar karşısındaki gafları ve unutkanlıkları ile gündeme geliyor. Uçağa binerken de 3 kez peş peşe düşerek kameralara yakalanan Biden, Glasgow'da düzenlenen COP26 iklim zirvesinin açılış konuşmalarında 'uykuya dalarken' yakalandı.

        "ABD BAŞKANI KAMALA HARRIS"
        Biden dün de koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unuttu. Amerika'nın başkanının, yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

        KAMALA HARRIS ABD'NİN YENİ BAŞKANI MI OLACAK?
        Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı.

        ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Müslüme’nin bulunduğu yer
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'a kolonoskopi! Yetkiler Başkan Yardımcısı Harris'e devredilecek
            SON DAKİKA