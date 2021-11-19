ABD Başkanı Biden'a kolonoskopi! Yetkiler Başkan Yardımcısı Harris'e devredilecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı duyuruldu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın operasyon geçireceği sırada yetkilerinin kimde olacağına dair açıklama yaptı.
YETKİLERİNİ YARDIMCISI HARRIS'E DEVREDECEK
Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.
Başkan Yardımcısı Harris'in bu süre zarfında Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacağı notu paylaşıldı.
Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.
ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.