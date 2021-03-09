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    • 09.03.2021 13:01
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    SON DAKİKA: ABD'nin yeni başkanı mi olacak? unutkanlığı açığı ortaya çıkardı! İşte o anlar

    Son dakika haberi: ABD Başkanı , Savunma Bakanı ve 'nın adını unuttu. O anlarda a Harris'in ise maskesinin altından pis pis güldüğü kameralara yansıdı. 'ın ABD Başkanı seçildikten bu yana 79 yaşında olması nedeniyle Harris'in adı ABD Başkanı olarak geçiyor. ABD yasalarına ABD Başkanı sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevinden çekilmesi halinde başkan yardımcısı 'e geçiyor. Biden'ın ilerlemiş yaşı nedeniyle çok konuşulan bu iddia son yaşananla da desteklenmiş oldu. Öte yandan Biden geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı bir konuşmada yerine Senato için yarıştığı gafını yapmıştı. Başkan seçildikten sonrada imza attığı kalemi cebine sokamaması uzun süre gündem olmuştu.

    ABD'nin yeni başkanı bu videoda

    ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da biraraya geldi. Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.

    SAVUNMA BAKANI VE BAKANLIĞIN İSMİNİ UNUTTU
    Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı.

    "ŞEYE ŞEYE..."
    Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.

    2 KADIN KOMUTAN, ORDU KOMUTANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLDİ
    Biden, yeni bir görevlendirmeye de imza atarak, orgeneralliğe yükselen iki kadın komutanı ordu komutanlıklarının başına getirdi. Hava Kuvvetleri generallerinden Jacqueline Van Ovost ABD Ordusu Ulaştırma Komutanı, General Laura Richardson ise Güney Komutanı olarak atandı.

        KAMALA HARRIS ABD'NİN YENİ BAŞKANI MI OLACAK?
        Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. 79 yaşında olan Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir oldu.

        ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor. Kamala Harris'in ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı olması ise ABD'nin küresel oyunda gaz almak adına yaptığı bir hamle olarak yorumlanıyor.

        İLK GAFI DEĞİL
        Bu Biden'ın ilk gafı değil! Joe Biden Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'nin yeni başkanı Kamala Harris mi olacak? Biden unutkanlığı açığı ortaya çıkardı! İşte o anlar
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