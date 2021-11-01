78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Glasgow'da zor anları: Gözlerini açık tutamadı

G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da tamamlandı. Liderler daha sonra iklim konferansı için İskoçya'daki Glasgow'a gitti.
Konferanstan yayımlanan bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca kapattığı görüldü.
GÖZLERİNİ AÇIK TUTMAKTA ZORLANDI
Videoda, engelli hakları aktivistinin bir mesajını dinleyen Biden, gözlerini açık tutmak için uğraşıyor.
KİMSE NE YAPTIĞINI ANLAMADI
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olmuş ve yaptığı açıklamalarda ziyade hareketleriyle gündeme gelmişti.
Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİ
Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.