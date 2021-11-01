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    • Dünya
    • 01.11.2021 19:14
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    • 01.11.2021 19:28
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    78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Glasgow'da zor anları: Gözlerini açık tutamadı

    ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre gözlerini kapattığı görüldü. Haberin detaylarını ve Biden'ın diğer gaflarını sizler için derledik...

    takvim.com.tr
    ABD Başkanı Biden’ın zor anları!

    G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da tamamlandı. Liderler daha sonra iklim konferansı için İskoçya'daki Glasgow'a gitti.

    Konferanstan yayımlanan bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca kapattığı görüldü.

    GÖZLERİNİ AÇIK TUTMAKTA ZORLANDI
    Videoda, engelli hakları aktivistinin bir mesajını dinleyen Biden, gözlerini açık tutmak için uğraşıyor.



    KİMSE NE YAPTIĞINI ANLAMADI
    ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olmuş ve yaptığı açıklamalarda ziyade hareketleriyle gündeme gelmişti.

    Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.



    YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİ
    Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.



        KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKE CEBİNDEN ÇIKTI!
        Biden geçtiğimiz aylarda Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada 30 saniye bir süre kadar maskesini aradı.



        ABD Başkanı'nın aradığı maske cebinden çıkmıştı.



        UÇAK MERDİVENLERİNDE ÜÇ KEZ YERE KAPAKLANDI
        78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveni basamaklarını çıkarken üç kez dengesini kaybetmesi geniş yankı uyandırmıştı.



        Beyaz Saray olayı "şiddetli rüzgara" bağlarken, Biden sosyal medyada alay konusu oldu.



        KALEMLE CEBELLEŞTİ
        Biden, 4 yeni kararnameye imza attığı kalemi bir türlü cebine koyamadı.



        O anlar kameralar tarafından kaydedilirken Joe Biden daha sonra kalemi pantolon cebine iliştirdi.



            PUTİN Mİ KLUTİN Mİ?
            Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Başkan Putin' yerine "Başkan Klutin dedi.


            Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu.



            YARDIMCISI HARRIS'E BAŞKAN DEMİŞTİ
            Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.
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            ABD Başkanı Biden’ın zor anları!
            Haberler Dünya 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Glasgow'da zor anları: Gözlerini açık tutamadı
                SON DAKİKA