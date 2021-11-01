78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Glasgow'da zor anları: Gözlerini açık tutamadı





KİMSE NE YAPTIĞINI ANLAMADI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olmuş ve yaptığı açıklamalarda ziyade hareketleriyle gündeme gelmişti.



Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.