ABD Başkanı Joe Biden, yine bir bunama hikayesi ile gündeme geldi...
Daha önce uçak merdivenlerini çıkarken 3 kez yere kapaklanan, imzaladığı belgelerin ardından kalemi cebine koyamayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyemerek 'Klutin' diyen Biden bu kez de unutkanlığı ile dikkatleri üzerine çekti.
KAYBETTİĞİ SANDI MASKE CEBİNDEN ÇIKTI!
Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.
Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.
Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.
Öte yandan, Başkan'ın maskesini aradığı sırada toplanma alanında çalan müziğin devam ettiği ve olayın sahnede gülümsemelere sebep olduğu da görülüyor.