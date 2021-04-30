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    • Dünya
    • 30.04.2021 20:31
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    • 30.04.2021 20:51
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    bunu beğendi! yine bir bunama hikayesi ile gündemde: Kaybettiği sandığı maske cebinden çıktı

    'nin 78 yaşındaki Başkanı , yardımcısı 'in ellerini ovuşturacak bir işe daha imza attı. Uçağa binerken art arda yere kapaklanan ve Putin'in adını söyleyemeyip 'Klutin' diyen , bu kez de maskesi ile cebelleşti. Kürsünün üstünü didik didik arayan Biden'ın maskesi cebinden çıktı...

    takvim.com.tr
    Kamala bunu beğendi! Biden'dan bir gaf daha...

    ABD Başkanı Joe Biden, yine bir bunama hikayesi ile gündeme geldi...



    Daha önce uçak merdivenlerini çıkarken 3 kez yere kapaklanan, imzaladığı belgelerin ardından kalemi cebine koyamayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyemerek 'Klutin' diyen Biden bu kez de unutkanlığı ile dikkatleri üzerine çekti.



    KAYBETTİĞİ SANDI MASKE CEBİNDEN ÇIKTI!
    Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.

    Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.



    Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.

    Öte yandan, Başkan'ın maskesini aradığı sırada toplanma alanında çalan müziğin devam ettiği ve olayın sahnede gülümsemelere sebep olduğu da görülüyor.



        ÜÇ KEZ YERE KAPAKLANDI
        78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveni basamaklarını çıkarken üç kez dengesini kaybetmesi geniş yankı uyandırmıştı.

        Beyaz Saray olayı "şiddetli rüzgara" bağlarken, Biden sosyal medyada alay konusu oldu.



        KALEMLE CEBELLEŞTİ!
        Joe Biden, icraatıyla değil sakarlıklarıyla gündeme oturuyor...


        Biden, 4 yeni kararnameye imza attığı kalemi bir türlü cebine koyamadı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken Joe Biden daha sonra kalemi pantolon cebine iliştirdi.



        PUTİN'E 'KLUTİN' DEDİ
        Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Başkan Putin' yerine "Başkan Klutin dedi.


        Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu.

            HARRIS'E BAŞKAN DEMİŞTİ
            Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.
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