ABD Başkanı Joe Biden, yine bir bunama hikayesi ile gündeme geldi...







Daha önce uçak merdivenlerini çıkarken 3 kez yere kapaklanan, imzaladığı belgelerin ardından kalemi cebine koyamayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını söyleyemerek 'Klutin' diyen Biden bu kez de unutkanlığı ile dikkatleri üzerine çekti.