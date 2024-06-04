Firari FETÖ'cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak'ı hedef aldı: "Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık..."

DİK DURUŞUN ADI: BERAT ALBAYRAK

FETÖ'nün hedef tahtasına koyduğu Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de Başkan Erdoğan'ın yanında sergilediği dik duruşla da takdir toplamıştı.

KİNLERİ NEFRETLERİ BİTMEK TÜKENMEK BİLMİYOR

Akılalmaz iddialarla organize suç örgütleri üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümete kumpas girişiminde bulunanları aklamaya çalışan FETÖ firarilerinin maskesini düşüren Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, "Geçenlerde baktım, FETÖ'nün Cevheri'si de gidişat bozulur endişesiyle olsa gerek "ön almaya" çalışırcasına, Türkiye'nin en büyük enerji devrimini gerçekleştiren ve Başkan Erdoğan'ın yanında bir kale mesabesinde duran Berat Albayrak'ı hedefine koymuş. Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık, kinleri nefretleri bitmek tükenmek bilmiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna'nın 4 Haziran 2024 tarihli yazısı:



Gırtlağına kadar "sevgisizlik" bataklığına batmış. Kime "iyi" desen, anında kırk kulp bulup yapıştırıyor.

Sanki "iyiye" tahammülü yokmuş gibi. Sanki AK Parti'nin yegâne "iyi insanı" kendisiymiş gibi.

Nasıl bir "bencilikle" malul, varın siz hesap edin. Hayır, münferit birinden değil, karakterden söz ediyorum.

Tek derdi elde ettiği konumu muhafaza etmek yahut yeni konumlar elde etmekten ibaret.

Bu uğurda ekip halinde ayak oyunları da oynar, güvercin gibi solo takla da atar.

Öyle takla ustasıdır ki gözünüz kamaşır... Nasıl kamaşmasın; nevzuhur anketler eşliğinde günü gelir "Üniversite gençliğinin yüzde 50'si AK Partili" der; günü gelir "AK Parti İBB'yi kazanıyor" der.

Mahut "politik anestezi uzmanı" projeksiyonuyla alınacak yol olabilir mi, hüsrandan başka.