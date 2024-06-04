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Firari FETÖ'cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak'ı hedef aldı: "Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık..."

Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşması için kritik adımlar atan Berat Albayrak, büyük bir kaosun içinde ne yapacağını şaşıran alçak FETÖ'cülerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde suç örgütleri üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümete karşı girişilen kumpas başarısız olunca akılamaz iddialarla yeniden sahneye çıkan firari hainler Albayrak'ı saldırdı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, "Geçenlerde baktım, FETÖ'nün Cevheri'si de gidişat bozulur endişesiyle olsa gerek "ön almaya" çalışırcasına, Türkiye'nin en büyük enerji devrimini gerçekleştiren ve Başkan Erdoğan'ın yanında bir kale mesabesinde duran Berat Albayrak'ı hedefine koymuş. Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık, kinleri nefretleri bitmek tükenmek bilmiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:14 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:21
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...

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Türkiye'de yaşanan olayları içindeymiş gibi anlatıp, tam bir yalan makinesine dönüşen firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijital kayıtlarını inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanya'daki firari Cevheri'nin iki mail adresini ortak kullandığını tespit etmişti.

Tek ihanet iki mail


İKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN BİLGİ PAYLAŞIMI
Köstebeğiyle turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasıyla kudurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların da ortaya çıkması firari alçakları panikletti.

Pensilvanya'da FETÖ mezarlığı!


EVLER BOŞALTILDI BELİRLİ NOKTALAR SATIŞI ÇIKARILDI
FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçerken ihanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.

Firari FETÖ'cü Cevheri GüvenFirari FETÖ'cü Cevheri Güven

KİNLERİ NEFRETLERİ BİTMEK TÜKENMEK BİLMİYOR
Konuyla ilgili ne yapacağını şaşıran FETÖ firarileri panikle Berat Albayrak'ı hedefe koydu.

Bilindiği gibi Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda önemli projeye imza atan ve bugün gerçekleştirilen doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarının mimarı olan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla ön plana çıktı.

DİK DURUŞUN ADI: BERAT ALBAYRAK
FETÖ'nün hedef tahtasına koyduğu Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de Başkan Erdoğan'ın yanında sergilediği dik duruşla da takdir toplamıştı.

KİNLERİ NEFRETLERİ BİTMEK TÜKENMEK BİLMİYOR
Akılalmaz iddialarla organize suç örgütleri üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümete kumpas girişiminde bulunanları aklamaya çalışan FETÖ firarilerinin maskesini düşüren Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, "Geçenlerde baktım, FETÖ'nün Cevheri'si de gidişat bozulur endişesiyle olsa gerek "ön almaya" çalışırcasına, Türkiye'nin en büyük enerji devrimini gerçekleştiren ve Başkan Erdoğan'ın yanında bir kale mesabesinde duran Berat Albayrak'ı hedefine koymuş. Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık, kinleri nefretleri bitmek tükenmek bilmiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna'nın 4 Haziran 2024 tarihli yazısı:

Gırtlağına kadar "sevgisizlik" bataklığına batmış. Kime "iyi" desen, anında kırk kulp bulup yapıştırıyor.
Sanki "iyiye" tahammülü yokmuş gibi. Sanki AK Parti'nin yegâne "iyi insanı" kendisiymiş gibi.
Nasıl bir "bencilikle" malul, varın siz hesap edin. Hayır, münferit birinden değil, karakterden söz ediyorum.
Tek derdi elde ettiği konumu muhafaza etmek yahut yeni konumlar elde etmekten ibaret.
Bu uğurda ekip halinde ayak oyunları da oynar, güvercin gibi solo takla da atar.
Öyle takla ustasıdır ki gözünüz kamaşır... Nasıl kamaşmasın; nevzuhur anketler eşliğinde günü gelir "Üniversite gençliğinin yüzde 50'si AK Partili" der; günü gelir "AK Parti İBB'yi kazanıyor" der.
Mahut "politik anestezi uzmanı" projeksiyonuyla alınacak yol olabilir mi, hüsrandan başka.

Sorunu adamakıllı görmek istemezsen teşhis koyamazsın. Teşhis koyamazsan da sorunu çözmezsin.
Sorunları halının altına süpürerek görünmez kılarsın sadece, yok edemezsin.
Başkasına benzemek için asli farkı buharlaştırırsan da popüler farklar peşinde koşmak zorunda kalırsın.
Tuluatla olmaz... Riyakârlığın girdiği bünyede de samimiyet barınamaz. Samimiyet bir kaybolmaya görsün artık o bünye bir daha iflah olmaz.
Her günahın tövbesi olur (çok affedersiniz ama adlınca söylemeye memurum) "yavşaklığın" olmaz.
Çünkü söz konusu olan "günah" değil, karakterdir. Malum, çürükler sağlamları da bozar.
Hiçbir hareket, hiçbir parti liderini bu kadar sömürmemiş, liderine duyulan güven ve sevgiyi mirasyediler gibi bu denli tüketmeye çalışmamış, liderinin halkla kurduğu gönül bağları üzerinde hamak kurup gündüz gözüyle keyif çatmamıştır.
Sayın Erdoğan'ın harici bedhahların olanca saldırılarına ve dâhili mürailerin bunca iğvasına rağmen partisini yıllar yılı iktidarda tutması da mucize çapında bir başarıdır.

Zaferden herkes pay kapmak ister, mağlubiyet söz konusu olunca da herkes yekdiğerini suçlar. Hatta, suçlamakla da kalmayıp fırsata dönüştürmek isteyenler de çıkar.
Bazen mağlubiyetin de hayrı olur; "içerdekilerin" sinsi oyunları boşa çıkar.
"Erdoğan'ı onursal lider" tesmiye ederek AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak isteyenlerin sevdası bitmedi, şekil ve eleman değiştirdi sadece.
Geçenlerde baktım, FETÖ'nün Cevheri'si de gidişat bozulur endişesiyle olsa gerek "ön almaya" çalışırcasına, Türkiye'nin en büyük enerji devrimini gerçekleştiren ve Başkan Erdoğan'ın yanında bir kale mesabesinde duran Berat Albayrak'ı hedefine koymuş.



Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık, kinleri nefretleri bitmek tükenmek bilmiyor.
"Dıştan Türk içten Schlumberger" başlıklı yazımda, "Berat Bey ola ki oyuna girer de oyunumuz bozulur" düşüncesiyle şimdiden ön alanların arkasındaki satranç ustalarından bahsetmiştim...
Merhum İlhami Çiçek "Satranç Dersleri" adlı mükemmel şiirinde "yürümenin dışında bütün eylemlerin adı / kaçış kaçış kaçıştır" demişti.
Her şeye ve herkese rağmen yürümek lazım cancağızım, durursan devrilirsin çünkü.

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