Film sahnesi değil! Kabil'de Taliban'dan uçağa tutunarak kaçmaya çalışan kişiler yere çakıldı! Uçuş öncesi görüntüler ortaya çıktı

Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivilin akın ettiği ve ABD askerlerinin havaya ateş açtığı Kabil Uluslararası Havalimanı'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Taliban'dan kaçarken uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü.

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.





Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.





HALK AKŞAMDAN BERİ HAVAALANINA AKIN EDİYOR

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik yaşanıyor.





Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmişti.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havalimanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açmıştı.





TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade edilmişti.





KABİL'DE UÇAKTAN DÜŞTÜLER

Ülkeden ayrılma umuduyla bekleyişlerini sürdürenler havalimanında yoğunluk oluştururken, trajik görüntüler sosyal medyaya yansıdı.





Kabil Havalimanı yakınlarında, bir uçağa tutunan üç kişinin düştüğü görüntüler kaydedildi. Havalimanı yakınında yaşayanlar, söz konusu insanların evlerin çatılarına düştüğünü söyledi.





"YÜKSEK VE ÜRKÜTÜCÜ BİR SES"

Bölge halkı, olayın yaşandığı alanda toplandı. Sakinlerinden biri yaşananları doğrularken, "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.









UÇUŞ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden kişilerin, uçak havalanmadan önce uçağa tutundukları görüntüleri ortaya çıktı.







