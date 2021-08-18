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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek ülkeden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan, yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

18.08.2021 09:02 - Son Güncelleme: 18.08.2021 09:25
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin
kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

İngiliz BBC'ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

Gani'yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak "Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın" demek istediğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

EŞREF GANİ UMMAN'DA
Öte yandan, yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus "Lenta" yayını, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan'a hiç iniş yapmadığın duyurdu.

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