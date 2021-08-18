Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden nasıl kaçtı? Eski milletvekilinden şoke eden iddia
Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek ülkeden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan, yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.
18.08.2021 09:02
- Son Güncelleme: 18.08.2021 09:25