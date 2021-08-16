El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak edilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi. Bu ifadenin ardından Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. İşte Gani'nin ülkeyi terk ettiği o anlar...

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak edilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Gani'nin güvenliği için yeri hakkında bir bilgi vermezken, Reuters'a konuşan üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldığını söyledi.

Taliban yetkilileri ise Gani'nin gerçekten ülkeden ayrılıp ayrılmadığını kontrol edeceklerini aktardı.

GANİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişi karşısında başkent Kabil'i terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" dedi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığı aktarılmıştı. Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim" dedi.

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti" ifadelerini kullanan Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" dedi.

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu" ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, "Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok" dedi.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

TACİKİSTAN'DAN GANİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.