Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarında bulunan Hutta ve Esbat (Aslanlı Kapı) kapıları önüne gelen binlerce Filistinli, Allah-u Ekber diyerek Mescid-i Aksa'ya ve Kıble Mescidi'ne yöneldi.

Bazı Filistinliler, Kıble Mescidi'ne giriş anını telefonlarıyla kaydederken, bazıları da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Dün akşam iftardan sonra İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'nın kapatılan tüm kapıları sabah saatlerine doğru yeniden açılmıştı.

Öte yandan, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine gelerek buradaki yaralıların durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hedmi, basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yaralılara acil şifa dilerken, İsrail'in ibadet eden Filistinlilere kasıtlı olarak saldırarak onları yaralamasını kınadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.