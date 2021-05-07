



İNSANLIK KÜLTÜRÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yıllardan beri bu tarz saldırıları neden yapıyorlarsa o yüzden yapıyorlar. Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, insanlık kültürünü ortadan kaldırmak için yapılan bir saldırı. Kim Kudüs'ü başkent ilan etmek için bu meseleleri ortaya koymuşsa, bu onun devamıdır. Bu kadar açık ve nettir. Bütün Müslüman coğrafyayı sindirmeye çalışıyorlar. Problemi Doğu'ya yıkarak, kendi problemlerini ötelemeye çalışan bir Batı dünyası var.

Elinden gelmeye yapmaya çalışan bir Türkiye var. Neler olduğunu bitip gözleyen bir Türkiye var. Buna devam edeceğiz. İnsanlık dışı davranışı kınıyorum, şiddetle lanetliyorum."