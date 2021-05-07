İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırısına tepki gösterdi.
"VİCDANA AYKIRI BİR DAVRANIŞTIR"
İsrail'in saldırısının, vicdana, ahlaka tamamen aykırı olan bir davranış olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Dini bağlantılar üzerinden oluşturulan terör gerçekleştirilmektedir. Bu kışkırtıcılığın ana sebebi nedir? Neden bu masum insanlar bu tarz işlerle karşı karşıya? Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edenlere bunu sormak lazım. Buraya kendi elçiliklerini taşıyanlara da bunu sormak lazım. Dünya siyasetinin en zayıf olduğu dönemde bunu yapıyorlar. Suriye'de nasıl milyonlarca insan katledildi, yaşlılar öldürüldüğünde ses çıkaramayanlar varsa, bunu fırsat bilinler yine iş başında. Bu İsrail terörüdür. Dünyanın içerisinde bulunduğu Türkiye'nin dışında buna ses çıkarabilecek ülke sayısı çok azdır. Burada diplomatik konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Kİ TÜRKİYE VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR"
"Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya kaldığı terörde kendi paylarını arasınlar. İyi ki Türkiye var, bu konuda sesini yükselten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Üç maymunu oynamaya devam etsinler, bizler doğru sözü haykırmak noktasında yapabileceğimizi yapacağız. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Birileri üç maymunu oynamayı devam etsin.
İNSANLIK KÜLTÜRÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yıllardan beri bu tarz saldırıları neden yapıyorlarsa o yüzden yapıyorlar. Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, insanlık kültürünü ortadan kaldırmak için yapılan bir saldırı. Kim Kudüs'ü başkent ilan etmek için bu meseleleri ortaya koymuşsa, bu onun devamıdır. Bu kadar açık ve nettir. Bütün Müslüman coğrafyayı sindirmeye çalışıyorlar. Problemi Doğu'ya yıkarak, kendi problemlerini ötelemeye çalışan bir Batı dünyası var.
Elinden gelmeye yapmaya çalışan bir Türkiye var. Neler olduğunu bitip gözleyen bir Türkiye var. Buna devam edeceğiz. İnsanlık dışı davranışı kınıyorum, şiddetle lanetliyorum."