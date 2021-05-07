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    • 08.05.2021 01:39
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    Son dakika! 'den Mescid-i Aksa'yı basan 'e sert çağrı: Bir an evvel son verin

    Gelen son dakkia haberine göre , "(Mescid-i Aksa'da) Olaylara sebebiyet veren Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

    AA
    Türkiye'den Mescid-i Aksa'yı basan İsrail'e sert çağrı

    ... Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    'in ramazan ayı boyunca halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, 'nin, Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! Türkiye'den Mescid-i Aksa'yı basan İsrail'e sert çağrı: Bir an evvel son verin