



TÜRKİYE ZULÜMLERE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE DUR DİYOR

Bu işgal politikasının son bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altun, bu saldırının bir zulüm düzeninin sonucu olduğunu ifade etti. İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Türkiye'nin daha fazla güçlenmesi gerektiğini söyleyen Altun, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu zulümlere dur diyebildiğini ifade etti.