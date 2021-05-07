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    • 08.05.2021 02:41
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    İletişim Başkanı 'dan İsrail terörünü tepki: "Türkiye'nin gücü olmasaydı çok daha ağır zulümler olurdu"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Müslümanların ilk kıblesi 'ya saldıran siyonist terör devleti İsrail'e canlı yayınında çok sert tepki gösterdi. dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Altun, ucuz bir takım yönlendirmelerle davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. İletişim Başkanı, "Türkiye'nin gücü olmasaydı çok daha ağır zulümler olurdu" şeklinde konuştu.

    Altun'dan terör devleti İsrail'e sert tepki!

    İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.

    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.



    178 FİLİSTİNLİ YARALANDI
    Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi.



    ALTUN'DAN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerini hatırlatarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye olarak uluslararası statükoya ve zulüm düzenine karşı çıktıklarını belirtti.



        İSRAİL SALDIRIRKEN BİLE DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİ
        Filistin'de bir işgal girişimi yapıldığını ifade eden Fahrettin Altun, İsrail'in saldırıları yaparken bile dünyaya yalan söylediğini ifade etti. İslam dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Altun, ucuz bir takım yönlendirmelerle Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.



        BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALIDIR
        Batı medyasında bu saldırı sonrasında bir kınama bile olmadığını söyleyen Altun, orta doğuda kalıcı bir barış için İsrail'in zulüm düzeninin ortadan kalkması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.



        TÜRKİYE ZULÜMLERE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE DUR DİYOR
        Bu işgal politikasının son bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altun, bu saldırının bir zulüm düzeninin sonucu olduğunu ifade etti. İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Türkiye'nin daha fazla güçlenmesi gerektiğini söyleyen Altun, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu zulümlere dur diyebildiğini ifade etti.
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        İşgalci İsrail'e A Haber'de çok sert tepki!
        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail terörünü tepki: "Türkiye'nin gücü olmasaydı çok daha ağır zulümler olurdu"