



İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMALARI

"SALDIRILARI ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.



"BATI DÜNYASI BU DURUMDAN UTANÇ DUYMALI"

Kalın, "Batı dünyası yaşanan bu durumdan utanç duymalı" sözleriyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı tavra tepki gösterdi.

"İŞGALCİ BİR GRUP VATİKAN'A SALDIRSAYDI..."

"Dünyanın bir başka yerinde bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz. Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var 'Kudüs kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.